Gemeente Eindhoven doet oproep aan bedrijven voor plaatsen zonnepanelen

De wethouder gaat ook persoonlijk met een aantal bedrijven in gesprek om hen te motiveren mee te doen. Hij blijft de bedrijven regelmatig benaderen met als streven om alle 250 daken vol te krijgen aan het eind van deze collegeperiode.

“Als we zonne-energie een belangrijke plek willen geven in onze energievoorziening dan moeten grote lege daken wel daarvoor worden ingezet. We keken daarom naar de grootste meest geschikte daken voor zonne-energie en schrijven we de eigenaren aan”, aldus Jan van der Meer. In heel Eindhoven zijn inmiddels al ongeveer 115.000 zonnepanelen geplaatst. Het streven is om in Eindhoven in 2020 er 250.000 te hebben.

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Dit college wil zelf ook versneld investeren in zonne-energie en daarmee de nog lege gemeentelijke daken vullen. De gemeente kreeg hiervoor subsidie voor 5 gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Het gaat om het Parktheater, Dynamo, de Effenaar, Tennishal Eindhoven Noord en Sporthal de Vijfkamp. “In totaal gaat het om 9000 m2 dakoppervlak waar we ongeveer 5000 zonnepanelen op willen leggen. We verwachten hiermee ongeveer 1 miljoen kWh aan energie op te kunnen wekken per jaar. Dat is 2,5 % van alle energie die de gemeente inkoopt voor bijvoorbeeld de openbare verlichting, de zwembaden en de eigen kantoren. Een mooi resultaat”, aldus de wethouder. De gemeente verwacht de panelen voor de zomer 2019 te kunnen plaatsen.

Subsidie

De gemeente kreeg de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat om maximaal 1,3 miljoen euro over 15 jaar. Grootverbruikers van elektriciteit kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze subsidie geldt niet voor de aanleg van de panelen, maar voor de productie ervan. De gemeente ontvangt subsidie per opgewekte kilowattuur. Zo kan de investering voor de zonnepanelen binnen de looptijd van de subsidie worden terugverdiend. Daarna leveren de panelen nog ongeveer 10 jaar ‘gratis’ duurzame energie op.

In het najaar start een nieuwe inschrijfronde voor de SDE-subsidie. De gemeente adviseert grootverbruikers in de stad met een geschikt dakoppervlak om gebruik te maken van deze subsidie. De inschrijftermijn start op 2 oktober.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De aanleg van de zonnepanelen op de 5 gemeentelijke gebouwen loopt vooruit op de totaalplannen voor het verduurzaming van de kernportefeuille van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Deze plannen voor de verduurzaming van ongeveer 125 gebouwen worden later dit jaar gepresenteerd.