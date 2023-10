De klimaatscenario’s van het KNMIi laten zien wat we de afgelopen jaren al voelden. De zomers worden warmer en warmer. Wat betekent dat voor de ambitie van het rijk om 2,5 miljoen slecht geisoleerde woningen na te isoleren? Dat de isolatie voor deze woningen zowel tegen kou als tegen hitte moet beschermen. Eén isolatiesoort is juist daar heel goed in: biobased! De gids biobased isoleren biedt informatie over het hoe en waarom van biobased isoleren. Met ervaringsverhalen, keuzemogelijkheden, tips en uitleg. De uitgebreide opsomming van biobased bedrijven en leveranciers is hét biobased isoleren naslagwerk. Vanaf 27 oktober 2023 is deze gids van Holland Houtland beschikbaar, met bijna 100 pagina’s over biobased isoleren en 170 biobased bedrijven.

Voordelen biobased isoleren

– warm in de winter, koel in de zomer,

– goed voor de gezondheid en comfortabel,

– positief voor het klimaat.

Met als extra winst: er is al 9 Mton CO2 reductie mogelijk bij de isolatie van de 1,5 miljoen slechtst geïsoleerde woningen. Net zoveel als het sluiten van drie kolencentrales.

Wapenen tegen energiearmoede & hittestress

Isoleren is belangrijk om energiearmoede tegen te gaan en zo veel mogelijk te besparen op de energierekening. Biobased isoleren biedt daarbovenop een extra voordeel: in de hete zomer blijft het binnenshuis lekker koel, het materiaal zorgt ervoor dat de hitte minder snel het huis binnendringt. Het voorkomt daarmee dat energiebesparing door winterisolatiein de zomer verloren gaat door de noodzaak om extra airco’s en ventilatiesystemen te laten loeien. Elke bewoner kan er ook koel in de zomer bij zitten.

Financieel aantrekkelijk

De dubbelfunctie maakt biobased isoleren financieel aantrekkelijk. Gelukkig zijn de biobased alternatieven inmiddels zeer prijscompetitief. Er zijn zelfs goedkopere outsiders zoals het inblazen van stro. Een gezonde en comfortabele leefomgeving is dus voor iedereen bereikbaar. De extra subsidie vanaf 1 januari 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken op biobased isoleren maakt dit extra aantrekkelijk.