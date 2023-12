Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit gaf beperkingen bij het transport, de verwerking en de productie van circulaire kalkzandsteenelementen. Doordat het granulaat nu de status ‘einde-afval’ heeft, kan de productie en het gebruik van circulair kalkzandsteen in groten getale toenemen. Hiermee wordt het gebruik van primaire grondstoffen gereduceerd. Een noodzakelijke stap voor het bereiken van een circulaire (bouw)economie.

Hoogwaardige recycling: van product naar product



De initiatiefnemers van de aanvraag zijn branchevereniging VNK, branchevereniging BRBS Recycling, Calduran, Visser ATR en GP Groot. Zij constateerden dat kalkzandsteenpuin zeer geschikt is voor hoogwaardige recycling. “Samen met Calduran zagen we de potentie in het hoogwaardig recyclen van kalkzandsteenpuin tot circulaire kalkzandsteenelementen. De productietechnische eigenschappen en milieuhygiënische kenmerken zijn hetzelfde als die van originele kalkzandsteenelementen. Daarom zijn we als eerste in Nederland met de productie gestart. Alleen kwamen we bij de verwerking van het circulair kalkzandsteengranulaat al snel in aanraking met de regelgeving. Door diverse instanties werd de gerecyclede grondstof nog als afval gezien, waardoor we deze beperkt mochten vervoeren en aanleveren,” aldus Jaap Jilderts, projectmanager bij Visser ATR. “Dit vertraagde de productie van circulaire kalkzandsteenelementen,” vult Hans Verkleij, productmanager bij Calduran aan. “Daarom is deze ‘einde-afval’ status zo belangrijk. Nu kunnen we onbeperkt circulaire kalkzandsteenelementen zoals Caldubo produceren. En daarmee ook echt voldoen aan de toenemende vraag vanuit de bouwsector. Samen sluiten we de keten en zorgen we ervoor dat kalkzandsteenpuin weer opnieuw wordt toegepast. Hierdoor bouwen we letterlijk aan een circulaire toekomst.”

Afvalvermindering in de bouwsector



Ook vanuit de recyclingbranche wordt positief op de einde-afval status gereageerd: “Het gebruik van secundaire grondstoffen in de kalkzandsteenindustrie krijgt door dit besluit een enorme boost. Dit opent voor iedere producent de weg om circulair kalkzandsteengranulaat toe te passen. De beoordeling bevestigt ook de sinds 2015 bestaande Regeling Einde Afval Recyclinggranulaten. Hiermee verminderen we het gebruik van primaire grondstoffen en CO 2 -uitstoot. Ook stimuleren we hergebruik en recycling in de bouwsector én in de kalkzandsteenindustrie. Een hele mooie ontwikkeling op weg naar een circulaire economie,” vertelt Peter Broere van BRBS Recycling.

Circulaire bouweconomie

Om kalkzandsteenpuin hoogwaardig te recyclen moeten bouw- en sloopbedrijven het puin scheiden op de bouwplaats. “Er mag geen vervuiling zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal tussen het puin zitten. We begrijpen dat dit om een andere manier van afvalinzameling vraagt. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven hieraan meewerken. We hebben elkaar nodig; zonder gescheiden aangeleverd kalkzandsteenpuin kunnen we het niet recyclen tot nieuwe grondstoffen en producten. Alleen door samen te werken bereiken we een circulaire bouweconomie,” besluit Kees Maurice, accountmanager grondstoffen bij GP Groot.