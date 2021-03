Garden Gourmet CO₂-neutraal in 2022!

Nestlé’s Garden Gourmet versnelt in de aanpak van klimaatverandering en is in 2022 een CO₂-neutraal gecertificeerd merk*. Ook verkent het merk de mogelijkheden voor CO₂-compensatie door te investeren in projecten zoals het bevorderen van biodiversiteit. De acties die het merk neemt zijn deel van ‘Nestlé’s Net Zero Roadmap’.

Plantaardig, goed voor jou en voor de planeet

Het aanpassen van ons voedingspatroon – vooral in de richting van plantaardige voeding – is het belangrijkste dat we, als wereldwijde gemeenschap, kunnen doen voor een duurzaam voedselsysteem. Voor de plantaardige Garden Gourmet Sensational Burger wordt al 75% minder CO₂-eq uitgestoten, 80% minder land en 80% minder energie gebruikt dan voor een traditionele 100% rundvlees burger**. De sterke penetratiegroei van vleesvervangers is dan ook goed nieuws: bijna de helft van de Nederlandse huishoudens koos in 2020 één of meerdere keren voor een plantaardig alternatief. (49% penetratie, bijna 19% meer dan in 2019. Bron: GFK)

Garden Gourmet, het grootste vegetarische merk van Nederland, groeit snel en is populair bij zowel vegetariërs, veganisten als flexitariërs. Valerie van Schaick, Business Executive Officer Food bij Nestlé Nederland: “We willen dat mensen verliefd worden op plantaardig eten, want dat is natuurlijk de krachtigste motivatie voor verandering. Constante verbetering van onze producten en innovatie zijn onze groeimotor. De allerlekkerste smaak, voedingswaarden en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten staan centraal.” 75% van de Garden Gourmet producten heeft Nutri-Score A of B, met plannen om uit te breiden tot het hele assortiment.

Met de introductie van Garden Gourmet Sensational Marinated Pieces breidt het merk haar assortiment verder uit met drie varianten plantaardige, heerlijk gemarineerde kipstukjes, geïnspireerd door de Mexicaanse, Mediterrane en Aziatische keuken. Daarnaast lanceerde het merk onlangs plantaardige pizza’s. Ook deze nieuwe producten hebben Nutri-Score A, zijn rijk aan eiwitten en een bron van vezels.

Op weg naar netto-nul

Valerie van Schaick: “Bij de constante verbetering van onze producten is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk net zo belangrijk als bijdragen aan gezonde, voedzame voeding. We zijn super trots op het feit dat we als één van de eerste Nestlé-merken het CO₂-neutraal doel in 2022 gaan bereiken”. Garden Gourmet bereikt haar doel door jarenlange actie in de gehele keten van boer tot bord. Dat begon uiteraard met het meten van de CO₂-uitstoot in iedere stap van de keten. Op basis hiervan neemt het merk doelgericht actie om de CO₂-uitstoot te verwijderen of verminderen, bijvoorbeeld door Europese inkoop van belangrijke ingrediënten. Zo gebruikt Garden Gourmet 100% ontbossingsvrije soja voor haar producten en werkt nu toe naar haar doel om 100% Europese soja te gebruiken. De verpakkingen met karton zijn volledig recyclebaar en de centraal gelegen Europese productielocatie draait op 100% hernieuwbare energie. Ook verkent het merk de mogelijkheden voor CO₂-compensatie door te investeren in projecten zoals het bevorderen van biodiversiteit. De acties die het merk neemt zijn deel van ‘Nestlé’s Net Zero Roadmap’. In februari kondigde Nestlé aan haar broeikasgasemissies tegen 2030 te halveren om tegen 2050 netto-nul emissie te bereiken. Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-bord drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodem en bomen.

* De CO₂ -neutrale merken van Nestlé volgen gevestigde internationale normen om de impact op het milieu tijdens de hele levenscyclus van het product te beoordelen.

** Resultaten gebaseerd op de levenscyclusanalyse van 2019, beoordeeld door Quantis. Een vergelijking van 100% Runder Burger uit Duitsland met Garden Gourmet SENSATIONAL BURGER met gekoelde distributie en consumptie in Duitsland. Op basis van gemiddeld 16m2 /jaar.