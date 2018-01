GANT gaat samenwerking aan met Waterkeeper Alliance

Dagelijks komt bijna 2 miljoen ton industrieel- en landbouwafval en rioolwater in onze waterwegen terecht. Waterkeeper Alliance is de grootste en snelst groeiende non-profitorganisatie die zich inzet om drinkbaar, bevisbaar en zwembaar water wereldwijd te beschermen. GANT ondersteunt deze missie via een jaarlijkse liefdadigheidsbijdrage. Dit nieuwe samenwerkingsverband is onderdeel van de volgende milieubewuste stap die GANT zet richting een betere en mooiere wereld.

GANT, opgericht aan de Oostkust van de Verenigde Staten, draagt het zeeleven een warm hart toe. Daarom heeft het bedrijf gekozen voor een samenwerkingsverband met Waterkeeper Alliance voor de lange termijn. De samenwerking bestaat naast de jaarlijkse donatie uit giften die voortkomen uit een loyalty programma voor consumenten en wereldwijde donaties door medewerkers van GANT. Daarnaast zijn de kantoren van GANT steeds milieu- en waterbewuster. Het doel van de samenwerking is de wereldwijde waterwegen en kustlijnen te beschermen door de strijd met verontreiniging en klimaatverandering aan te gaan.

Oceaanplastic in nieuwe collecties

“Never stop Learning is de filosofie die GANT voortdurend drijft”, zegt Chief Marketing Officer Brian Grevy. “We focussen op beter worden, meer leren en verder kijken dan onszelf en onze producten. Omdat de productie van mode helaas ook vervuiling van onze waterwegen veroorzaakt, vinden wij het van belang om bewuster en efficiënter om te gaan met duurzame hulpbronnen. Als wereldwijd merk vinden wij dat wij de verantwoordelijkheid moeten nemen om onze branche aan te sporen om het beter te doen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar manieren waarop we in volgende collecties duurzaam gebruik kunnen maken van oceaanplastic.”

“De Waterkeeper-beweging beschermt meer dan 6,5 miljoen vierkante kilometer aan waterwegen wereldwijd”, zeg Marc Yaggi, uitvoerend directeur van Waterkeeper Alliance. “In 2017 hebben we een innovatief project gelanceerd voor het verminderen van plasticvervuiling in onze oceanen. Dankzij onze samenwerking met GANT kunnen we het beschermen van het zeemilieu tegen plastic naar het volgende niveau tillen.”

Ocean Plastic Recovery Initiative

Vanaf 31 januari 2018 introduceren GANT en Waterkeeper Alliance een aantal initiatieven voor het beschermen van rivieren, waterwegen en kustlijnen op zes continenten. De eerste stap van deze missie is het Ocean Plastic Recovery Initiative in Costa Rica. GANT draagt bij aan de uitbreiding van dit Waterkeeper Alliance-project dat als doel heeft de waterwegen in Nicoya Peninsula afvalvrij te maken.