G-Star heeft REWEAR gelanceerd, een vintage platform waar consumenten unieke tweedehands G-Star items kunnen kopen en verkopen. Dit initiatief markeert de toewijding van het merk aan een circulaire repair-rewear-recycle strategie, gericht op het verlengen van de levensduur van G-Star kleding. Via REWEAR kunnen klanten nu online of in G-Star winkels kleding inleveren die ze niet meer dragen of die niet meer past. In eerste instantie zal G-Star Rewear exclusief beschikbaar zijn in Nederland.

Rewear is onderdeel van de circulaire ‘repair-rewear-recycle’-strategie. “G-Star kleding is ontworpen om lang mee te gaan. Met onze repair, rewear, recycle programma’s maken we het eenvoudiger om die levenscyclus nog verder te verlengen en te voorkomen dat kleding als vuilnis eindigt. Zo verbeteren we samen onze impact”, zegt Rebecka Sancho, hoofd duurzaamheid bij G-Star.

G-Star gebruikt ook oud denim in het ‘Art of Raw’-programma, waarmee kunstobjecten worden gemaakt. Het merk werkt samen met innovatieve kunstenaars en ontwerpers en experimenteert en innoveert met gerecycled denim. Een recent project, ‘More Or Less’, transformeerde oude jeans in plaatmateriaal, wat resulteerde in kasten en een levensgroot privévliegtuig gemaakt van gerecycled denim, tentoongesteld tijdens de Milan Design Week.