Met de nieuwe wereldwijde campagne ‘Wear your denim till the End’ roept G-Star RAW op om te investeren in kwaliteit, om beter voor je denim te zorgen en hem langer te dragen. Naast deze campagne lanceert het merk een raw denim capsulecollectie met garantie. Ook presenteert G-Star 8 nieuwe duurzaamheidsinitiatieven als onderdeel van hun RAW Responsibility-strategie. Van een gloednieuwe transparancy-tool op hun webshop tot initiatieven om de levensduur van kleding te verlengen door middel van reparatie, hergebruik en recycling.

Wear your denim till the End

Raw denim wordt alleen maar mooier wanneer je het langer draagt. In de campagne laat G-Star de schoonheid van het verouderingsproces van zowel denim als het personage zien middels een high tech, deepfake-technologie. De sferische film heeft een onconventionele boodschap: draag G-Star denim langer dan een seizoen. Overtuigd van de kwaliteit van hun denim, lanceert het merk tegelijkertijd een raw denim capsule met garantie.

Gwenda van Vliet, G-Star CMO: “Raw denim is inherent aan G-Star. Het mooie van raw denim is dat het alleen maar karakter krijgt met de jaren. Het leeft met je mee. We zijn trots hoe we de schoonheid van dit proces hebben vastgelegd in onze global campagne, samen met de boodschap je jeans veel langer te dragen dan één seizoen.”

8 RAW Responsibility initiatieven om meer over te weten

Repareren, hergebruiken en recyclen

Op G-Star’s weg naar circulariteit lanceert het merk een aantal initiatieven:

Certified Tailors : Na een succesvolle pilotfase in Nederland breidt G-Star het Certified Tailors-programma uit. Vanaf nu biedt het merk kosteloos reparaties aan om de levensduur van jeans te verlengen bij nog meer kleermakers in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Zuid-Afrika. Wereldwijde expansie is gepland voor 2022 en 2023.

: Na een succesvolle pilotfase in Nederland breidt G-Star het Certified Tailors-programma uit. Vanaf nu biedt het merk kosteloos reparaties aan om de levensduur van jeans te verlengen bij nog meer kleermakers in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Zuid-Afrika. Wereldwijde expansie is gepland voor 2022 en 2023. Wear Longer, Wear Shorts : een nieuw gratis initiatief als onderdeel van het Certified Tailors-programma waarbij kleermakers oude jeans transformeren tot shorts om zo de levensduur te verlengen.

: een nieuw gratis initiatief als onderdeel van het Certified Tailors-programma waarbij kleermakers oude jeans transformeren tot shorts om zo de levensduur te verlengen. Return Your Denim : is je kledingstuk niet meer te repareren? Lever het in een van de G-Star stores in Europa en zij zorgen ervoor dat het op de juiste manier wordt gerecycled.

: is je kledingstuk niet meer te repareren? Lever het in een van de G-Star stores in Europa en zij zorgen ervoor dat het op de juiste manier wordt gerecycled. The Art of RAW: Een nieuw kunstplatform waar internationale designtalenten – van interieurontwerpers tot glaskunstenaars – worden uitgedaagd om te werken met denim waste en dead stock. Denim wordt getransformeerd tot unieke kunstwerken en creëert bewustzijn voor circulariteit.

G-Star belooft in 2030, met behulp van deze circulaire initiatieven, 1.000.000 jeans te hebben hergebruikt, gerepareerd en gerecycled.

Meer transparantie met de Responsible Materials Ranking

G-Star wil dat klanten zelf kunnen beslissen of een kledingstuk voldoet aan hun duurzaamheidswensen. De webshop van het denimmerk biedt nu voor elk item een Responsible Materials Ranking aan. Deze ranking laat de samenstelling van elk kledingstuk zien en rangschikt de vezels op basis van hun impact voor het milieu.

G-Star presenteert nieuwe Head of Sustainability

Als Head of Sustainability zal Rebecka Sancho de duurzaamheidsstrategie van G-Star verder ontwikkelen en aansturen, in lijn met de strategische prioriteiten van het denimmerk. Enkele belangrijke aandachtspunten op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren zijn onder meer het toewerken naar gebruik van 100% gerecyclede, organische, bio-based en composteerbare materialen in 2030, afgedankte G-Star-jeans te upcyclen tot nieuwe G-Star-jeans en de broeikasgasuitstoot fundamenteel met 50% te verminderen in 2030 en de sociale omstandigheden in de toeleveringsketen veilig te stellen.

Rebecka Sancho, Head of Sustainability G-Star: “Denim is voor iedereen en is terug te vinden in bijna elke garderobe, waardoor we als merk een substantiële impact kunnen maken door duurzame innovaties toe te passen. Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in de visie van het bedrijf en ik kijk er naar uit onderdeel te zijn van G-Star’s reis om onze doelen te behalen en nog meer impact te kunnen maken.”

Het opschalen van gebruik biologisch katoen

Een van de doelen en commitments van G-Star is om uiterlijk in 2030 100% organische, gerecyclede, bio-based en composteerbare materialen te gebruiken. Om dit doel te behalen is G-Star een samenwerking aangegaan met Organic Cotton Accelerator om de biologische katoenteelt te ondersteunen en verder op te schalen – niet alleen om hun eigen doelen kunnen bereiken, maar ook in de hoop om andere merken te inspireren om ook duurzamere materialen te gebruiken.

Het jaarlijks Sustainability Report 2021

Dit rapport bevat alle initiatieven en commitments waaraan G-Star het afgelopen jaar intensief aan heeft gewerkt om hun impact op mens en milieu te minimaliseren. Van sociale en ecologische innovaties tot transparantie en circulaire innovaties.