Eerder dit jaar lanceerde G-Star RAW met succes het nieuwe kunstplatform The Art of RAW. Het denimmerk werkt hiervoor met verschillende internationale ontwerptalenten samen om hun gezamenlijke passie voor vakmanschap vorm te geven met denim als uitgangspunt. Na de kick-off met designer Teun Zwets is het nu de beurt aan de getalenteerde Griekse ontwerper Athena Gronti.

Introducing: Athena Gronti

Athena Gronti (1993) is het tweede ontwerptalent dat haar creativiteit de vrije loop heeft gegeven voor The Art of RAW. Athena is afkomstig uit Athene (Griekenland) en combineert in haar werk verschillende disciplines zoals fotografie en illustratie. Maar pas toen ze met textiel experimenteerde, besefte ze dat dit het ideale materiaal voor haar was. Textiel heeft voor de ontwerper een sentimentele waarde omdat haar oma naaister was en tijdens haar jeugd altijd borduurde en naaide. Hoewel ze zich er toen niet van bewust was, bleek dit een belangrijk onderdeel van haar opvoeding en toekomst als designer.

Mythologie meets modernisme

Voor The Art of RAW creëerde Athena onder de naam Ariadne’s Thread een bijzondere denim quilt. Ze deed intensief onderzoek naar de geschiedenis en sociologische aspecten van denim wat resulteert in een quilt waarin de verschillende gezichten van de stof te zien zijn. Van opgeruwde plekken tot zachte, verfijnde gedeeltes: Ariadne’s Thread brengt de tegenstellingen feilloos samen. De naam van het werk ontleent zijn inspiratie aan de Griekse mythe, waarin de prinses van Kreta – Ariadne – haar geliefde met behulp van een draad uit een labyrint helpt te

ontsnappen. De naam symboliseert voor de designer het meenemen en inspireren van de toeschouwer in de rijke geschiedenis van het materiaal, via haar eigen draad.

“[Ariadne’s Thread] is een Griekse mythe. In mijn jeugd las mijn vader allerlei mythen voor als sprookjes… Het is een parallel dat ik de persoon ben die het begin van het garen voor de toeschouwer vasthoudt en hem meeneemt in de rijke geschiedenis van het materiaal. Denim is voor mij als het water van de textiel. Het is een inspirerend materiaal, bezit zoveel paradoxen en kan transformeren in een verscheidenheid aan vormen en kwaliteiten.” – Athena Gronti

De talenten van de toekomst

G-Star RAW gaat door met het verleggen van creatieve grenzen en werkt veelbelovende ontwerptalenten samen aan een serie kunstobjecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van denim afval en dead stock. Maandelijks worden nieuwe samenwerkingen gelanceerd waarin het materiaal dat bij G-Star centraal staat wordt gerecycled: denim. Het komende jaar zullen er meerdere artistieke terreinen verkend worden: van glaskunst, beeldhouwkunst tot productontwerp. De eerstvolgende samenwerking is met designer Lenny Stöpp.

There is no limit to what denim can do

G-Star RAW verkent voortdurend de eindeloze mogelijkheden van denim. In de loop der jaren zijn verschillende abstracte denim kunstwerken ontstaan, waaronder de tutu van raw denim die tijdens de lockdown voor het Nederlands Nationaal Ballet werd gemaakt.