Fynch Mobility, een impact gedreven softwarebedrijf uit Utrecht, heeft een REACT-EU subsidie ontvangen van Provincie Utrecht om haar Cloud Mobility Platform verder op te schalen.

CO 2 -reductie en gemak

Het platform van Fynch helpt bedrijven om de CO 2 uitstoot van mobiliteit terug te dringen. Fynch heeft hiertoe een unieke aanpak ontwikkeld, die bestaat uit een combinatie van belonen en gemak. De Fynch app, die centraal staat in het platform, beloont medewerkers voor duurzame en actieve mobiliteitskeuzes en haalt de administratieve frictie uit het declaratieproces van ritten en thuiswerkdagen. De app is slim en herkent zelfstandig of de gebruiker loopt, fietst, met het OV of met de auto reist. Het unieke beloningsprogramma van Fynch bestaat uit de eigen Fynch Coins en kan worden uitgebreid met variabele kilometervergoedingen. De medewerker ontvangt dan bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding voor fietsen en ritten met een elektrische auto. Fynch stelt de mobiliteitsvergoedingen van de klant in en berekent maandelijks de hoogte van de reis- en thuiswerkvergoeding waarna deze direct verwerkt wordt in salarissysteem van de werkgever.

Beoordeling

De beoordelingscommissie was met name onder de indruk van de potentiële invloed van deze aanpak op het gedrag van reizigers. Mobiliteit zorgt voor 27% van de CO 2 uitstoot in Nederland, ruim de helft hiervan komt voor rekening van werkgevers. Als we blijven doen wat we altijd deden, krijg je wat je altijd kreeg. Een verandering van gedrag is cruciaal om de doelstelling uit het Klimaatakkoord te halen en Fynch heeft daar, op basis van wetenschappelijke principes (OBM), een bewezen effectieve aanpak voor ontwikkeld. Aanvullend hierop was de commissie gecharmeerd van de potentie die het beloningsmechanisme heeft om de lokale duurzame economie te stimuleren. De Fynch Coins kunnen worden ingewisseld bij duurzame Utrechtse ondernemers. Zo brengt Fynch duurzame vraag en aanbod bij elkaar.

Business Case

Bij de ontwikkeling van het Fynch Platform stond de business case voor de werkgever centraal. “CO 2 -uitstoot reductie en gedragsverandering zijn veel gehoorde gespreksonderwerpen in de Nederlandse bestuurskamers, echter zonder goede business case blijft de hand op de knip. Dat is de reden dat wij over de as van de reiskostenvergoeding de uitstoot terugdringen. Regelmatig hebben bedrijven een ouderwets en tijdsintensief declaratieproces en ontbreken de prikkels die zorgen voor duurzamer gedrag. Daar zit de business case voor Fynch. Wij halen de frictie en foutgevoeligheid uit dat proces en stellen de werkgever in staat duurzaam gedrag aanvullend te belonen. Dit scheelt veel tijd en ergernis voor de werkgever én werknemer. Tijd waarmee je de investering in Fynch al snel terugverdient” Aldus Joris Smulders, CEO van Fynch.

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers in Nederland verplicht om de zakelijke en woon-werk kilometers van medewerkers te registreren. Deze Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit komt voort uit het Klimaatakkoord en heeft als doel 1,5 Mton CO 2 reductie in 2030. Indien niet goed voorbereid kan dit werkgevers veel tijd en geld gaan kosten. Daarnaast stelt de fiscus de nodige eisen aan de reis en thuiswerk administratie; zo mogen werkgevers alleen onbelast vergoeden als de rit of thuiswerkdag ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever. Fynch lost beide uitdagingen in één keer op door registratie van ritten en thuiswerkdagen op auto-pilot te zetten. Bedrijven die hier gebruik van maken zijn o.a Volvo Group Netherlands, Arcadis Nederland, Censo Energy Services en BCD Travel.

Over REACT-EU

In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation”. Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert.