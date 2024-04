Dit weekend starten de werkzaamheden aan de brug in de A7 bij Purmerend, die gaan duren tot september 2024. Het aantal rijbanen wordt verminderd tot 1 per richting, waarbij een snelheidsbeperking wordt ingesteld. Fynch Mobility heeft de opdracht gekregen van Rijkswaterstaat een beloningsmaatregel voor gedupeerde automobilisten uit te voeren als onderdeel van de hinderaanpak op de A7 in Noord-Holland. De beloningsmaatregel heeft als doel forenzen te stimuleren dit traject te mijden door thuis te werken, te reizen met OV, te fietsen of te kiezen voor carpoolen.

Op bruga7.nl is het gebouwde platform te vinden waar forenzen zich kunnen aanmelden. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwde Fynch Mobility de afgelopen maanden aan de beloningsmaatregel met het doel om forenzen te stimuleren het gebruik van de A7-brug te mijden. De forenzen die zich aanmelden krijgen een beloning wanneer zij dit traject mijden door thuis te werken, te reizen met OV, te fietsen of te kiezen voor carpoolen. Dit project past goed bij de missie van Fynch Mobility om in 2030 10 miljoen mensen te activeren om duurzaam en gezond te reizen.

Nederlandse WPM en Europese CSRD wetgeving

“Onze software wordt primair gebruikt door werkgevers voor het registreren en verduurzamen van mobiliteit”, aldus Serge van den Berg, co-founder en CEO bij Fynch Mobility.

Het Fynch Mobility platform helpt werkgevers bij het verlagen van de mobiliteitsgerelateerde CO 2 -footprint, door medewerkers te belonen voor duurzaam en gezond mobiliteitsgedrag. Daarnaast worden bedrijven ondersteund om te voldoen aan diverse duurzaamheidswetgevingen zoals de op 1 juli 2024 in werking tredende rapportage Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) en Europese CSRD-wetgeving.

Inzicht en reduceren CO2 uitstoot

In de Beloningsregeling A7 komen WPM- en CSRD-wetgeving, inzicht in CO 2 -uitstoot en het reduceren ervan samen. Forenzen worden beloond voor het thuiswerken of het kiezen van een alternatieve vervoersvorm dan de auto. De werkgever krijgt van Fynch Mobility inzicht in de CO2 uitstoot van alle zakelijke en woon-werk mobiliteit. “Een win-win-win voor de bereikbaarheid in Noord-Holland, het klimaat en de werkgever”, aldus Van den Berg.

Fynch Mobility

Tech Scale-up die organisaties via software helpt met het verduurzamen van mobiliteit en de CO2 rapportage daarvan. Hun missie is om in 2030 10 miljoen mensen aan te moedigen om duurzaam en gezond te reizen, terwijl het bedrijven helpt te voldoen aan verschillende duurzaamheidsrichtlijnen, zoals de WPM-rapportage en Europese CSRD-wetgeving.