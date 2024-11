De Fryske verovert het land: vanaf deze week zijn de prijswinnende kazen van de Friese pioniers standaard te vinden in de schappen van PLUS. “We zijn enorm trots dat we nu landelijk kunnen laten zien dat duurzaamheid én smaak hand in hand kunnen gaan,” aldus Catharinus Wierda, oprichter van de Fryske. “Dat we bij meer dan 400 winkels liggen, is voor ons een mijlpaal.”

PLUS kiest voor duurzaamheid

Waar PLUS eerder al nauw samenwerkte met de lokale kaasmaker voor hun eigen kaasmerken, heeft de supermarktketen nu besloten om de Fryske landelijk op te nemen als vast onderdeel van het kaasschap. “We hebben een gedeelde ambitie, namelijk het verduurzamen van het kaasschap,” zegt Geke van Veldhuizen, Categorymanager kaas & eieren bij PLUS. “Door de Fryske in ons assortiment op te nemen, bieden we onze consumenten een duurzaam alternatief, zodat iedere Nederlander kan kiezen voor ‘goed’ eten.”

Een gamechanger in het kaasschap

“Met de Fryske hopen we het kaasassortiment een positieve en duurzame impuls te geven, waar de grote A-merken nu achterblijven,” legt Wierda uit. Want dat is de missie van de Fryske: het veranderen van het zuivelsysteem; bewijzen dat het wél kan: op zo’n manier kaas maken dat de natuur herstelt, de boer fatsoenlijk verdient en zowel de koe als de weidevogel gelukkig is. “Onze verpakkingen knallen in ieder geval uit het schap. We zijn heel benieuwd wat de PLUS-consument daarvan vindt en of we andere kaasmerken kunnen inspireren met ons verhaal.”

Prijswinnende kazen

De Fryske brengt niet alleen een stevig, duurzaam verhaal, maar ook een heerlijke smaak naar de PLUS-winkels. De kazen van de Fryske namen de afgelopen jaren meermaals GOLD of SUPER GOLD mee op de World Cheese Awards. “Gemaakt met volle melk van grasgevoerde koeien, zonder E-nummers, conserveringsmiddelen en kleurstoffen, maar met enorm veel smaak en karakter,” vertelt Wierda. De kazen van de Fryske zijn verkrijgbaar in stukken en plakken.

Iedereen verdient een duurzaam alternatief

Hoewel de Fryske haar wortels stevig in Friesland heeft, heeft het merk nationale ambities. “We zien onszelf in dezelfde rij als merken als Gulpener, een gangbaar biertje voor alle Nederlanders, maar wel lokaal en duurzaam gebrouwen,” aldus Wierda. “We willen dat iederéén in ons land kan genieten van een plakje duurzame kaas op een boterham of een stukje duurzame kaas bij de borrel. Daarom zijn we blij dat PLUS ons deze landelijke kans biedt.”

Over de Fryske: pioniers in de landbouw van de toekomst

De Fryske werkt toe naar regeneratieve landbouw. Dit betekent dat de natuurlijke balans voorop staat. In plaats van alleen de schade te beperken, wordt er juist extra waarde toegevoegd aan het land door het te herstellen. Met de natuur in plaats van ertegenin. Zo zorgt de Fryske ervoor dat de bodem weer tot leven komt, dat de biodiversiteit terugkeert, dat het vee een goed leven heeft en dat boeren veerkrachtige, toekomstbestendige bedrijven runnen.