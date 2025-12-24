FrieslandCampina zal met zijn ingrediëntenfabriek in Veghel versneld voldoen aan de toekomstige emissienorm voor ammoniak. Dat hebben FrieslandCampina en milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) afgesproken. Hierdoor zal FrieslandCampina in de nabije toekomst zijn ammoniakuitstoot stevig reduceren. De 22,8 ton uitstoot die het bedrijf in Veghel in 2024 rapporteerde zal vanaf juni 2026 naar beneden gebracht worden tot maximaal 5 ton in 2028.

De kwestie is eerder voorgelegd aan de bestuursrechter. Zo heeft MOB de provincie in 2022 verzocht om de uitstootnorm voor ammoniak aanzienlijk aan te scherpen, en om de natuurvergunning van het bedrijf in te trekken. Hangende deze procedures werd duidelijk dat de wettelijke norm voor ammoniak in 2028 zal worden aangescherpt. Om een einde maken aan de procedures en deze nieuwe norm zo snel mogelijk te implementeren zijn partijen met elkaar in overleg gegaan.

Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken. FrieslandCampina zal state-of-the-art gaswassers installeren, en de provincie Noord-Brabant zal de uitstootnorm in de vergunning van FrieslandCampina aanscherpen naar 5 mg/Nm3. De vergunning van FrieslandCampina is hiervoor recent aangepast.

Versnelde reductie

5 mg/Nm3 is de norm die vanaf 2028 landelijk gaat gelden voor de uitstoot van ammoniak. Door per juni 2026 al aan deze norm te voldoen loopt FrieslandCampina op de ontwikkelingen vooruit. De uitstoot wordt dus al sneller teruggebracht. Dat is niet alleen winst voor de natuur, het helpt ook mee om Noord-Brabant van het stikstofslot af te halen. Daarnaast zal FrieslandCampina zich inspannen om de uitstoot nog verder te verlagen. Volgens MOB kan, middels optimalisatie van de nieuwe gaswassers, de uitstoot worden teruggebracht tot onder de 2 mg/Nm3. Begin 2028 zal worden beoordeeld wat de optimalisering heeft opgeleverd.

Met de installatie van de gaswassers verdwijnt FrieslandCampina Veghel uit de top-10 van industriële ammoniakuitstoters. Dit zal positieve effecten hebben op de natuur in de wijde omgeving van het bedrijf.

“Dat we reductieafspraken hebben kunnen maken, toont aan dat het zinvol is om vanuit verschillende belangen met elkaar in gesprek te gaan. FrieslandCampina laat zien zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen door de ammoniakuitstoot in Veghel versneld te reduceren. Dat vinden we bijzonder positief”, aldus Johan Vollenbroek van MOB.

Eric Hassink, directeur FrieslandCampina Veghel: “Met deze stap onderstrepen we onze inzet voor duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid richting de omgeving. Door versneld te investeren in de nieuwste technologieën voor emissiereductie, dragen we actief bij aan het verbeteren van klimaat en natuur.”

Partijen hebben de gemaakte afspraken in het najaar van 2025 vastgelegd.