FrieslandCampina zet opnieuw een stap in de verduurzaming van zijn logistiek. In samenwerking met transportpartner Simon Loos is de elektrische vloot die in het FrieslandCampina-netwerk rijdt uitgebreid naar vier gekoelde elektrische vrachtwagens. De uitbreiding van elektrisch transport draagt bij aan de verdere vermindering van CO₂-uitstoot.

Van pilot naar opschaling

De positieve ervaringen met de introductie van de eerste gekoelde elektrische vrachtwagen in 2024 vormden de basis voor verdere opschaling.

“Met de uitbreiding naar vier e trucks wordt duurzame logistiek steeds meer onderdeel van de dagelijkse praktijk binnen de keten van FrieslandCampina.” zegt Ruben Froyman, Global Logistic Lead Europe & Retail & Americas bij FrieslandCampina. “De elektrische vrachtwagens zijn eigendom van onze transportpartner Simon Loos. Deze uitbreiding is het resultaat is van nauwe samenwerking, gedeelde ambities en gezamenlijke investeringen.”

“We zijn trots om samen met FrieslandCampina deze stap te zetten en de uitbreiding te maken naar vier elektrische vrachtwagens.”, vult Simon Loos, Operationeel Directeur bij Simon Loos aan. “Door samen te investeren en te innoveren, werken we concreet toe naar CO₂-neutraal transport.”

Laden op eigen terrein

De vrachtwagens worden ingezet voor gekoeld transport vanaf het distributiecentrum van FrieslandCampina in Maasdam. De trucks kunnen worden opgeladen op het terrein in Maasdam. Zo kan het voertuig laden tijdens stilstandmomenten, waarmee de inzetbaarheid wordt vergroot. De uitbreiding laat zien dat elektrisch transport ook voor gekoelde distributie praktisch haalbaar is, als het goed is ingericht met passende voertuigen en laadinfrastructuur.

Verdere verduurzaming transport

In 2024 nam FrieslandCampina als eerste bedrijf in Nederland een gekoelde elektrische vrachtwagen op boerenstroom in gebruik. Ook de nieuwe e-trucks rijden volledig op hernieuwbare energie die wordt opgewekt op de bedrijven van leden-melkveehouders.

De uitgebreide inzet van elektrische vrachtwagens past binnen de bredere duurzaamheidsambities van FrieslandCampina. Door hernieuwbare energie van de boerderijen te verbinden aan emissiearm transport, wordt een concrete bijdrage geleverd aan de verdere verduurzaming van transport en logistiek binnen de keten.