Op 16 december 2025 heeft de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. ingestemd met een aantal besluiten die de toekomstbestendigheid van de coöperatie verder versterken.

Hogere beloning voor biodiversiteit

FrieslandCampina heeft de Foqus planet-tabel Duurzame Ontwikkeling voor de komende drie jaar vastgesteld, met meer focus op biodiversiteit. De maximale beloning voor biodiversiteit is verhoogd, zodat het voor leden-melkveehouders aantrekkelijker wordt om hierop in te zetten. Dit sluit aan bij de groeiende aandacht vanuit de markt en maatschappij en helpt de onderneming haar doelstellingen op het gebied van natuur te realiseren.

Daarnaast stimuleert FrieslandCampina via Foqus planet het gebruik van meer eiwit van eigen land, een betere stikstofbedrijfsbalans en extra inspanningen op het gebied van natuur en landschap. De maximale Foqus planet-toeslag stijgt met 0,50 euro naar 4,00 euro per 100 kilogram melk.