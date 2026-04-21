Stahl, een wereldwijde leverancier van speciale coatings voor flexibele materialen en gevestigd in Waalwijk, heeft zijn ESG-rapport (Environmental, Social and Governance) voor 2025 gepubliceerd. Het rapport beschrijft de recente voortgang van Stahl op de ESG-routekaart tot 2030 en de stappen die het bedrijf neemt om zijn missie te verwezenlijken: levens beïnvloeden, voor een betere wereld.

Maarten Heijbroek, CEO van Stahl: “2025 markeerde de voltooiing van een meerjarige transformatie voor Stahl. We hebben onze strategie aangescherpt, ons portfolio verbeterd en de fundamenten van ons bedrijf versterkt. Dit ESG-rapport weerspiegelt die reis, niet als een opsomming van activiteiten, maar als een duidelijke verklaring van onze focus: op impact, op verantwoording en op waardecreatie op lange termijn. Vooruitgang is alleen mogelijk dankzij de inzet van onze medewerkers. ESG is verweven in onze dagelijkse beslissingen, acties en gedragingen. Vooruitkijkend blijft onze ESG-routekaart tot 2030 ons kompas, dat ons gefocust houdt op wat er echt toe doet.”

Gericht op wat belangrijk is

De afgelopen jaren heeft Stahl zich ontwikkeld tot een pure specialist in coatings voor flexibele materialen. Daarnaast heeft het bedrijf duurzaamheid verder verankerd in zijn strategie en een sterke governance binnen de hele organisatie versterkt. Deze focus stelt Stahl in staat zich te concentreren op het verminderen van de milieubelasting, het waarborgen van de veiligheid van medewerkers, integer handelen en het ondersteunen van klanten en partners.

In februari 2026 kondigde Wendel, de meerderheidsaandeelhouder van Stahl, aan dat het na 20 jaar een overeenkomst had gesloten om te worden overgenomen door Henkel. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen en weerspiegelt de positie van Stahl als een gefocust, veerkrachtig bedrijf met een duidelijke ESG-strategie.

ESG-vooruitgang in 2025

Vanuit milieuoogpunt zijn de absolute Scope 1- en 2-emissies van Stahl sinds 2021 met 34% gedaald, dankzij de transitie naar groene stroom en elektrificatie. Stahl ligt op schema om de wetenschappelijk onderbouwde, door SBTi gevalideerde reductiedoelstellingen voor 2030 te behalen. Ook is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verminderen van de Scope 3.1-voetafdruk, door middel van portfoliomanagement en nauwe samenwerking met leveranciers en partners in de waardeketen. In 2025 daalden de absolute Scope 3.1-emissies met 19,4% ten opzichte van 2024.

In 2025 voltooide Stahl zijn transformatietraject en ging een periode van organisatorische evolutie in, gericht op het afstemmen van processen en het inbedden van stabiele structuren. Stahl verbeterde in 2025 zijn veiligheidsprestaties, met een daling van het aantal meldingsplichtige ongevallen, ondersteund door een wereldwijde training ‘Safety Cornerstones’ voor alle medewerkers.

Het bedrijf lanceerde ook zijn eerste Reverse Mentoring-programma, waarbij mentoren uit Generatie Z gekoppeld worden aan senior leiders om intergenerationeel leren te versterken, de culturele transformatie te versnellen en leiders te voorzien van nieuwe perspectieven op digitalisering, innovatie, inclusie en nieuwe manieren van werken.

Het Fair Wage Network verlengde de Living Wage-certificering van Stahl tot 2027 als erkenning voor onze inzet voor eerlijke en verantwoorde werkgelegenheid.

Samenwerking in de hele waardeketen is essentieel geweest voor de transformatie van Stahl en het behalen van de doelstellingen voor 2030. Het programma voor leveranciersbetrokkenheid omvat EcoVadis-leveranciersbeoordelingen en een voortdurende dialoog over belangrijke onderwerpen zoals milieu-impact, mensenrechten en gezondheid en veiligheid, ter ondersteuning van de bevordering van duurzame praktijken en consistente normen in de hele waardeketen. Bovendien gaat 88% van de grondstofuitgaven van Stahl nu via EcoVadis-gecertificeerde leveranciers. In 2025 ging Stahl in gesprek met leveranciers die onder de drempelwaarde vielen om hun prestaties te verbeteren.

Deze inspanningen worden ook extern erkend, waarbij Stahl voor het vierde opeenvolgende jaar de EcoVadis Platinum-rating behoudt, waarmee het bedrijf tot de top 1% van alle beoordeelde organisaties behoort.