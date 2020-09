FrieslandCampina gaat duurzamer geproduceerde melk aan andere zuivelbedrijven leveren

FrieslandCampina gaat ‘On the Way to PlanetProof’* melk rechtstreeks van de boerderij aan andere zuivelondernemingen leveren. Daarmee speelt de onderneming in op de toenemende marktvraag naar melk die voldoet aan strenge eisen op het vlak van dier, natuur en klimaat. Bovendien geeft FrieslandCampina daarmee gehoor aan de toenemende belangstelling onder zijn leden-melkveehouders om duurzamere melk te produceren.

Jeroen Elfers, directeur Bijzondere Melkstromen FrieslandCampina: “Door ‘On the Way to PlanetProof’-melk rechtstreeks vanuit de melktank op de boerderij te leveren aan andere zuivelondernemingen verbinden we de markt direct met het boerenerf. Daardoor komen er meer producten met het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk beschikbaar en kan de consument kiezen uit een breder productassortiment.”

Extra vergoeding bovenop melkprijs

FrieslandCampina en zijn leden-melkveehouders werken voortdurend aan verdere verduurzaming. Daarom startte het in 2018 ook met de productie van melk onder het onafhankelijke ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk. Inmiddels doen meer dan 600 leden mee. Melkveehouders die melk onder het keurmerk leveren ontvangen bovenop hun melkprijs een extra vergoeding voor hun duurzaamheidsinspanningen.

Snelst groeiende duurzaamheidskeurmerk

Het onafhankelijke ‘On the Way to PlanetProof’-keurmerk is het snelst groeiende duurzaamheidskeurmerk** in Nederland en is beschikbaar in AGF, bloemen, eieren en zuivel. Binnen zuivel is het ruim anderhalf jaar na introductie al het grootste duurzaamheidskeurmerk. Het keurmerk prijkt niet alleen op merken als Campina, Optimel en Milner, maar is ook verkrijgbaar op de huismerken zuivel van bijna alle supermarkten in Nederland.