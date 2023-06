FREITAG begint aan een nieuwe cyclus met een product gemaakt van slechts één materiaal en produceert de eerste circulaire rugzak. En om ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk op een gegeven moment gerecycled wordt, zijn de daarvoor benodigde diensten en processen al in ontwikkeling.

Denken en handelen in cycli zit in het DNA van FREITAG. Wat begon met het gebruiken van afgedankte vrachtwagendoeken voor tassen en accessoires zal steeds meer plaatsvinden in gesloten cycli, zonder enig afval te produceren. “Het is niet genoeg om producten te ontwikkelen die recyclebaar zijn. We moeten een holistische benadering hanteren bij het ontwerpen van onze producten, met het einde van hun levensduur in gedachten, en ervoor zorgen dat alles wat circulair is ook daadwerkelijk terugkomt in de cyclus,” zegt Anna Blattert, Circular Technologist bij FREITAG.

Één materiaal – Zero waste

Om het recyclingproces zo eenvoudig mogelijke te maken en het werkelijke recyclingpercentage te maximaliseren, koos FREITAG voor het principe van mono-materialiteit – oftewel het gebruik van slechts één soort materiaal – voor hun nieuwste ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat als elk onderdeel van het product van hetzelfde materiaal is gemaakt, het als geheel gerecycled kan worden aan het einde van zijn levensduur. Dit is veel eenvoudiger dan bij conventionele producten, die meestal uit verschillende onderdelen en materialen of zelfs uit gemengde materialen bestaan. Na een grondige analyse van materialen en de markt, heeft FREITAG besloten om polyamide 6 – of kortweg PA6 – te gebruiken. PA6 is een veelzijdig plastic, geschikt voor veerkrachtige producten en bijzonder eenvoudig te recyclen.

Één materiaal – Een zee van uitdagingen

Echter, alles maken van hetzelfde materiaal was gemakkelijker gezegd dan ontwikkeld en verkregen. Of, in de woorden van Circulair Technoloog Anna Blattert: “We waren niet geïnteresseerd in het maken van eenvoudige draagassen, maar eerder in functionele, duurzame en bovenal waterafstotende FREITAG-producten van slechts één materiaal. We hadden niet verwacht dat een vermindering van het aantal materialen de complexiteit van het project – vooral wat betreft sourcing – zo drastisch zou vergroten.”

De zoektocht naar een waterdichte stof van polyamide 6 die de basis zou kunnen vormen voor nieuwe producten was lang en moeizaam, maar uiteindelijk tevergeefs. Dus uiteindelijk besloot FREITAG het heft zelf in handen te nemen. In plaats van een bestaande stof een waterdichte coating te geven, sloeg het bedrijf de handen ineen met een innovatieve Taiwanese partner in de textielindustrie en sloeg een andere richting in. Ze werkten samen om een drielaags gelamineerd materiaal te produceren waarvan de voering, het waterdichte membraan en de buitenstof allemaal gemaakt zijn van PA6. Na iets meer dan twee jaar en vele testrondes – onder meer met de ingenieursfaculteit van de Albstadt-Sigmaringen University of Applied Sciences in Duitsland – was het moment van de waarheid aangebroken. De FREITAG PA6-stof heeft de tests op duurzaamheid en waterdichtheid overtuigend doorstaan.

Terug naar de roots en hup, weg op de fiets

FREITAG is ervan overtuigd dat de realisatie van een circulaire economie alleen kan worden bereikt door samenwerking, en dat dit idee ook moet worden weerspiegeld in het productontwerp. De nieuwe rugzak is daarom gemaakt in samenwerking met Jeffrey Siu, een jonge Britse ontwerper, die met zijn ontwerp verwijst naar de fietscultuur en deze herinterpreteert voor individuele stadslogistiek: “Polyamide 6 kan heel verschillende vormen aannemen; het kan robuust of zacht zijn en gebruikt als mesh of waterdicht textiel. Het combineren van de veelzijdigheid van een enkel materiaal in een rugzak en tegelijkertijd de kern van het FREITAG-ethos behouden met producten die geschikt zijn voor fietsen, was super leuk en uitdagend. ”

Op elke manier mechanisch recycleerbaar

Het leidende principe achter de ontwikkeling van het product was dat de functionele en duurzame rugzak in zijn geheel kon worden gerecycled zonder ingewikkelde demontage. Toegegeven, sommige minuscule onderdelen, zoals de lijmvlekken voor het lamineren en de drukinkt voor het binnenlabel, zijn niet gemaakt van PA6. En glasvezels zijn toegevoegd aan de ritsschuif ter versteviging. De verhoudingen van deze andere materialen zijn echter zo laag dat het zelfs mogelijk zal zijn om de tassen mechanisch te recyclen. Bij KATZ Aarau, het Zwitserse platform voor kunststoftechnologie, werden de complete prototypes eerst versnipperd in een granulator en vervolgens geëxtrudeerd tot hoogwaardig PA6-granulaat. Deze tests bevestigen dat de FREITAG Mono[PA6] rugzakken, als het eenmaal zover is, iets nieuws zullen opleveren.

Hello and see you again and again, MONO[PA6]

De bevestiging van de mechanische recyclebaarheid van het materiaal betekende dat er voor FREITAG alle reden was om de productie van een eerste batch Mono[PA6] te starten. De eerste 1500 stuks van de eerste circulaire rugzak worden gemaakt van nieuw PA6, een niet-gerecycled materiaal, en zullen naar verwachting beschikbaar zijn in het voorjaar van 2024, samen met een reparatieconcept en een terugnameproces. Het doel is uiteindelijk dat FREITAG Mono[PA6]-producten een lange levensduur hebben en, waar mogelijk, dat alle recyclebare rugzakken vervolgens weer hun weg terug vinden naar FREITAG en in de kringloop.