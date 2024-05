De bouw van het emissieloze energiestation Fountain Fuel op Industriepark Waal Energie in Nijmegen kan binnenkort van start gaan. Met het afsluiten van een overeenkomst met energiebedrijf ENGIE en met de ingediende vergunningaanvraag bij de gemeente Nijmegen, kan Fountain Fuel haar volgende XLenergiestation gaan realiseren.

De eerste Fountain Fuel in Amersfoort, waar waterstof tanken wordt gecombineerd met elektrisch snelladen, is inmiddels een jaar operationeel. De uitbreiding met een station op Industriepark Waal Energie in Nijmegen zat al langer in de pijplijn. Stephan Bredewold, directeur bij Fountain Fuel: “Wij bouwen onze stations op locaties waar gegarandeerd vraag is naar waterstof tanken én naar elektrisch laden – zo ook hier in Nijmegen op TPN West. Door de aanwezigheid van Fountain Fuel op Industriepark Waal Energie dragen we bij aan een emissieloze binnenstad in Nijmegen. Fountain Fuel werkt ook samen met autodealers om de vloot met waterstofvoertuigen te vergroten in de regio’s waar we onze energiestations bouwen. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar.”

ENGIE tekende een overeenkomst met Fountain Fuel voor de bouw en exploitatie van een energiestation op hun terrein. Pim Verstappen, projectontwikkelaar bij ENGIE: “Wij zijn er trots op dat een partner en pionier zoals Fountain Fuel als eerste bedrijf gaat ontwikkelen op Industriepark Waal Energie. Nu is het mogelijk om samen invulling te geven aan de duurzame ambities voor deze locatie. Dit energiestation draagt straks bij aan verduurzaming en CO2-reductie in de regio. Gezamenlijk zorgen de afnemers die op waterstof gaan rijden voor minder CO2-uitstoot op de weg.”

Het energiestation zal in de eerste helft van 2025 operationeel zijn. Fountain Fuel organiseert in aanloop naar de start van de bouw een inloopavond voor omwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden en belanghebbenden op 29 mei van 18.00 tot 20.00 bij restaurant Trafo in Nijmegen. Hier worden mensen geïnformeerd over het project, de bouwwerkzaamheden en de planning.

Over Fountain Fuel

Waterstof is de brandstof voor een duurzame toekomst. Fountain Fuel bouwt een netwerk van emissieloze energiestations waarin waterstof tanken en elektrisch snelladen wordt gecombineerd. Particulieren en bedrijven kunnen hier gebruik van maken; zowel personenauto’s als bedrijfsbussen en trucks kunnen bij Fountain Fuel terecht voor een emissieloze tankbeurt. Na een lange aanloopperiode gaan de ontwikkelingen nu snel. Netcongestie, klimaat en geopolitiek zijn hierbij de belangrijkste triggers. In 2025 zijn er Fountain Fuels operationeel in Amersfoort, Nijmegen, Rotterdam. In 2030 staat de teller al op 30 energiestations, verspreid in Nederland en elders in Europa.

Over Industriepark Waal Energie

Industriepark Waal Energie is de nieuwe naam voor de locatie van Centrale Gelderland in Nijmegen. Na de sloop van deze centrale is er plaats ontstaan voor nieuwe duurzame ontwikkelingen. Op 31 januari 2024 heeft de gemeenteraad van Nijmegen het nieuwe bestemmingsplan Waal Energie vastgesteld en daarmee is het mogelijk om invulling te geven aan de duurzame ambities voor deze locatie.

Foto: Fountain Fuel in Amersfoort