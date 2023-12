Onder de houten luifel van het emissievrije tankstation Fountain Fuel in Amersfoort namen twee lokale ondernemers maandag de eerste Opel Vivaro waterstof bestelbussen in Nederland in ontvangst. Uit handen van wethouder Tyas Bijlholt kregen Totaalinstallateur De Vreeden en Bouwbedrijf Huurdeman Verhuizingen de sleutels uitgereikt. Aannemingsbedrijf Jos Scholman ontving drie nieuwe bestelbussen op waterstof in Nieuwegein.

De levering van de vijf Opel Vivaro bestelbussen op waterstof door dealer Henri & Herman werd mede mogelijk gemaakt met subsidie die het project ‘HyVan’ heeft ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (EFRO). Deze subsidie is aangevraagd door Fountain Fuel (als penvoerder namens het project) en Allied Waters in Nieuwegein.

Acht bestelbussen

Het doel van het HyVan-project is om zes regionale ondernemers aan in totaal acht waterstof bestelbussen te helpen. Zo is de subsidie gebruikt om het kostenverschil met een dieselvariant te dekken. Zo werden in oktober al enkele HYVIA (Renault) en Stellantis bussen geleverd aan ondernemers uit de regio Utrecht.

Tastbare werkelijkheid

“Met het tankstation van Fountain Fuel en de verduurzaming van het mkb-wagenpark in onze regio laten we zien dat waterstof-rijden echt geen droom meer is, maar een tastbare werkelijkheid”, aldus wethouder Bijlholt. “Aan die werkelijkheid hebben we hier in Amersfoort eerder al het besluit gekoppeld dat onze binnenstad per 1 januari 2025 emissievrij wordt.”

Zero-emissie binnenstad

Met die stap is Amersfoort één van de 42 steden die vanaf 2025 een zero-emissiezone hebben ingesteld. Voor ondernemers in de binnenstad betekent dit dat ze op zoek moeten naar een nieuwe manier om hun bevoorrading en werkverkeer binnen deze zone in te vullen. Bijlholt: “Hiervoor is waterstof-elektrisch rijden naast regulier elektrisch vervoer een prima alternatief. Door met elkaar zulke duurzame stappen te blijven zetten, laten we samen gewoon zien dat het kan.”

In beweging brengen

Ook Stephan Bredewold van Fountain Fuel is blij met deze nieuwe stap: “Door bedrijven en tankstationhouders te laten samenwerken voor een aanvraag, reken je direct af met de kip-en-ei-discussie of je eerst tankstations moet hebben zodat er getankt kan worden, of eerst voertuigen zodat je daarna een rendabel tankstation kunt bouwen. Op deze manier kun je samen met steun vanuit Europa en Den Haag zaken in beweging brengen.”

Landelijke dekking

Voor de komende vier jaar trekt het kabinet 125 miljoen euro uit om waterstof als brandstof te stimuleren. Vanaf maart 2024 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor de aanschaf van vrachtwagens en bestelbussen op waterstof en de bouw van H2-tankstations. Met dit bedrag kunnen naar schatting 40 fossielvrije tankstations worden gerealiseerd, inclusief de voertuigen die nodig zijn om de stations rendabel te laten draaien. Daarmee moet een landelijk dekkend netwerk ontstaan.