De Formule 1 ligt goed op koers om de doelstelling van Net Zero in 2030 te behalen, met een CO2-reductie van 26% tegen eind 2024 ten opzichte van de nulmeting in 2018. De vooruitgang is te danken aan de samenwerking tussen verschillende sporten, waaronder Formule 1-teams, partners, promotors en de FIA, en vindt plaats in een periode van opmerkelijke groei voor de sport. De racekalender is uitgebreid van 21 evenementen in 2018 naar 24 in elk van de afgelopen twee seizoenen.

In dezelfde periode is het aantal bezoekers gestegen van 4 miljoen naar 6,5 miljoen en is de wereldwijde Formule 1-fanbase gegroeid tot meer dan 826 miljoen. Gegevens in de laatste duurzaamheidsupdate laten zien dat de CO2-voetafdruk van de sport, zonder wijzigingen in de bedrijfsvoering in deze periode, naar schatting met 10% zou zijn toegenomen ten opzichte van 2018.

De update bevestigt dat de sport meer dan halverwege is om de minimale emissiereductiedoelstelling van 50% te behalen, zoals vastgelegd in de Net Zero-doelstelling tegen 2030. Eventuele resterende onvermijdelijke emissies zullen worden gecompenseerd met behulp van geloofwaardige programma’s in overeenstemming met de meest recente richtlijnen voor best practices. Aan het einde van het seizoen 2024 bedraagt de CO2-voetafdruk van de sport 168.720 tCO2e (ton CO2-equivalent) – een daling ten opzichte van 228.793 tCO2e in 2018.

Het rapport bevat een herijking van de CO2-voetafdruk van de sport in 2018, rekening houdend met verbeteringen in leveranciersgegevens en in lijn met best practices in de sector en internationaal erkende normen. Als gevolg hiervan is de gerapporteerde voetafdruk voor 2018 herzien naar 228.793 tCO2e, een daling ten opzichte van 256.551 tCO2e. Dit zorgt ervoor dat de gerapporteerde emissiereducties daadwerkelijke vooruitgang ten opzichte van het basisjaar weerspiegelen, en niet alleen verbeteringen die het gevolg zijn van wijzigingen in de boekhoudmethoden.

Stefano Domenicali, President en CEO van de Formule 1, zei: “We zetten ons sterk in om netto nul CO2-uitstoot te bereiken in 2030. Het is een concreet doel, dat al zichtbaar is in de aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk van onze sport. Terwijl we wereldwijd blijven groeien, hebben we laten zien dat duurzame ontwikkeling mogelijk is en dat de strategieën die we hebben aangenomen tastbare resultaten opleveren. “Formule 1 is altijd synoniem geweest met innovatie en de wens om te verbeteren. Deze mentaliteit heeft ons wederom in staat gesteld belangrijke vooruitgang te boeken, niet alleen voor degenen die in deze wereld werken, maar ook voor de samenleving als geheel. We zullen onze projecten voortzetten en volgend jaar zullen we nieuwe acties introduceren, zoals het gebruik van geavanceerde, duurzame brandstoffen in alle Formule 1-auto’s. Deze stap opent ook aanzienlijke kansen voor gewone auto’s en andere vervoermiddelen. We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt en blijven vastbesloten om op deze weg door te gaan. Dank aan de FIA, de teams, partners en promotors voor hun fundamentele bijdrage aan deze reis.

Belangrijke initiatieven die aan dit momentum ten grondslag liggen, zijn onder andere:

De uitstoot van fabrieken en faciliteiten is met meer dan 34.000 tCO2e verminderd ten opzichte van 2018, wat neerkomt op een vermindering van 59% op dit gebied. Dit is bereikt door de voortdurende overstap naar hernieuwbare energiebronnen voor de energievoorziening van de Formule 1- en F1-teams.

De uitstoot van reizen is met bijna 20.000 tCO2e verminderd ten opzichte van 2018, wat neerkomt op een vermindering van 25% op dit gebied. Dit is bereikt door de toegenomen uitrol van uitzendingen op afstand en door investeringen van F1-teams in duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor hun racereizen.

De uitstoot van logistiek is met 6.438 tCO2e gedaald ten opzichte van 2018, wat neerkomt op een vermindering van 9% op dit gebied. Om dit te bereiken, heeft de Formule 1 aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe vrachtcontainers om het gebruik van efficiëntere Boeing 777-vliegtuigen, investeringen in SAF voor vrachtvervoer en uitbreiding van het gebruik van biobrandstofvrachtwagens voor vrachtvervoer in Europa.

De uitstoot van evenementen is per race met 12% gedaald. Deze daling is te danken aan de voortdurende inspanningen van alle Formule 1-belanghebbenden om over te stappen op hernieuwbare energiebronnen tijdens evenementen, terwijl belangrijke leveranciers hun activiteiten hebben aangepast aan lagere emissies. Hoewel de totale uitstoot van evenementen voor de kalender van 24 races licht is gestegen met 247 ton CO2e, weerspiegelt dit de toevoeging van drie extra Grands Prix ten opzichte van 2018.

“De resultaten van vandaag zijn het resultaat van jarenlang hard werken in de sport”, aldus Ellen Jones, Hoofd ESG bij de Formule 1. “Alle disciplines hebben de opdracht gekregen om duurzamer te opereren, en dankzij deze sportbrede betrokkenheid en uitvoering zijn we in staat om zulke significante emissiereducties te realiseren. “Vooruitkijkend hebben we een duidelijk plan om onze verplichtingen na te komen en verder te laten zien hoe groei positief kan zijn voor zowel duurzaamheid als sportieve resultaten. De Formule 1 is in een unieke positie om te laten zien dat prestaties en duurzaamheid elkaar kunnen versterken, en ik kijk ernaar uit om de impact te zien van reeds aangekondigde initiatieven – zoals wijzigingen in onze racekalender vanaf 2026 – en de initiatieven die nog moeten komen, om ons te helpen onze doelen te bereiken en te overtreffen.”

De Formule 1 heeft een duidelijk pad naar het bereiken van Net Zero in 2030 en zal blijven investeren in haar strategie voor alternatieve brandstoffen – inclusief het toenemende gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof – en haar toekomstige raceactiviteiten verbeteren, met een verdere overstap naar zeevracht en het gebruik van regionale hubs waar essentiële apparatuur in de regio kan blijven om het aantal benodigde reizen te verminderen.

De Formule 1 zal ook doorgaan met het creëren van cross-sportoplossingen om reducties en efficiëntie binnen ons wereldwijde netwerk te stimuleren.

Investeringen in toekomstige activiteiten zullen niet alleen bijdragen aan de voortzetting van de reis naar Net Zero, maar ook operationele efficiëntie creëren die de komende jaren financieel gunstig zal zijn.