De Nederlandse industrie kan haar uitstoot in 2040 bijna naar nul reduceren en de komende jaren het gebruik van olie, kolen en gas flink afbouwen. Dat is technisch haalbaar, blijkt uit onderzoek dat CE Delft deed in opdracht van Natuur & Milieu. De recente stijging van de gasprijzen door de oorlog in Iran maakt opnieuw duidelijk hoe gevoelig Nederland is voor internationale energieproblemen. De oplossing om zulke prijsschokken te voorkomen en onze kwetsbaarheid te verminderen, is het afbouwen van het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Het onderzoek laat zien dat door versnelling van verduurzaming van de industrie dit gebruik sterk kan worden teruggedrongen en de uitstoot van de industrie de komende jaren met 94% kan dalen. Daarvoor is snelle, stevige regie van de overheid nodig en een helder nationaal afbouwpad voor fossiele brand- en grondstoffen.

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse industrie de komende jaren veel meer zal uitstoten dan haar aandeel binnen het Europese ETS-plafond toelaat. Met hoge kosten en risico’s voor de sector tot gevolg. Om in lijn te blijven met het Europese klimaatbeleid is versnelde afbouw van uitstoot richting vrijwel nul in 2040 noodzakelijk. Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu: ‘Dit onderzoek laat zien dat dat kán. De industrie kan veel sneller vergroenen dan nu gebeurt. Als de overheid kiest voor regie en innovatie, houden we een sterke én schone industrie in Nederland.’

Potentieel voor een sterke, schone industrie

Het onderzoek laat zien dat de uitstoot sterk kan dalen als de overheid actief stuurt op innovatie, infrastructuur en circulaire grondstoffen. Daarbij is het cruciaal om niet alleen te verduurzamen, maar ook de vraag naar fossiele producten te verminderen. In dit scenario kan de uitstoot in 2040 bijna nul zijn, zonder dat productie grootschalig naar het buitenland vertrekt. Dat vraagt om elektrificatie en waterstof op basis van duurzame energie, hergebruik van grondstoffen en gestuurde afbouw van het gebruik van gas, aardolie en kolen. Demmers: ‘De afbouw van olie, gas en kolen vergt moed, maar zorgt voor een toekomstbestendige industrie die beter bestand is tegen geopolitieke energiecrises.’

Hernieuwbare energie en uitbreiding infrastructuur zijn sleutelvoorwaarden

De industrie heeft voor de omslag wel snel meer duurzame energie nodig. De groeiende vraag naar elektriciteit en waterstof kan alleen worden opgevangen als netcongestie wordt opgelost, wind op zee doorgroeit en investeringszekerheid voor waterstofproductie toeneemt. Natuur & Milieu roept het kabinet dan ook op om de uitbreiding van duurzame energie en infrastructuur te versnellen en een duidelijk nationaal afbouwpad voor fossiele brand- en grondstoffen vast te stellen. ‘Een nationaal fossiel afbouwpad geeft bedrijven de zekerheid die nodig is om nu te investeren in schonere productie, zodat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden’, aldus Demmers.