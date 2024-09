ForFarmers zet zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf met haar aanbod van kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Duurzaamheid speelt hierbij een essentiële rol en vormt dan ook een fundamenteel onderdeel van haar missie ‘For the Future of Farming’. In dat kader heeft ForFarmers haar duurzaamheidsambities verder aangescherpt om met boeren en ketenpartners stappen te zetten in de transitie van de sector. ForFarmers streeft ernaar tegen 2030 de eigen CO 2 -emissies met een derde te hebben teruggebracht ten opzichte van het jaar 2022. Daarnaast wil ForFarmers het gebruik van circulaire grondstoffen met een derde vergroten en zich inzetten voor de bescherming van biodiversiteit.

Een derde minder CO 2 -emissies

ForFarmers streeft ernaar om tegen 2030 de CO 2 -emissies van haar eigen activiteiten met een derde te verminderen. Dit is een stap richting haar ambitie om in 2050 netto-klimaatneutraal te zijn. Hiermee wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de keten, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dit wordt bereikt door in de eigen operatie het energieverbruik te verlagen en, waar mogelijk, te vergroenen, waardoor de uitstoot vermindert (scope 1 en 2).Daarnaast richt ForFarmers zich op het verder verduurzamen van de inkoop van grondstoffen en het terugdringen van emissies op het boerenerf (scope 3).Deze emissiedoelstellingen worden nu door het Science Based Target initiative (SBTi) gevalideerd zodat deze volledig in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Een derde meer circulaire grondstoffen

De veehouderij is van cruciaal belang voor de productie van betaalbaar en duurzaam voedsel door reststromen uit de humane voedselindustrie zoveel mogelijk terug te brengen in de voedselketen. Deze reststromen worden verwerkt in diervoeders en worden op deze manier omgezet in hoogwaardige eiwitten zoals melk, vlees en eieren. De veehouderij is hierdoor een onmisbaar onderdeel van de voedselketen. ForFarmers streeft naar vergroting van het aandeel circulaire grondstoffen met een derde, wat betekent dat 65% van de gebruikte grondstoffen tegen 2030 circulair moet zijn. De recente overname van Van Triest Veevoeders B.V. is een belangrijke stap in het realiseren van deze ambitie.

Bescherming biodiversiteit

ForFarmers zet zich in voor bescherming van biodiversiteit door te streven naar verantwoorde inkoop van 100% van alle grondstoffen tegen 2030. Daarnaast is er focus op het adviseren van boeren met betrekking tot duurzaam landgebruik en het verminderen van de stikstofuitstoot.

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “Samen werken aan betaalbaar en duurzaam voedsel is onze stip op de horizon. Wij zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de veehouderij een essentieel onderdeel blijft van de voedselketen door de opwaardering van reststromen tot hoogwaardige eiwitten zoals melk, vlees en eieren, met lage emissies en zorg voor de biodiversiteit. Als belangrijke ketenpartner nemen wij onze verantwoordelijkheid door bij te dragen aan een toekomstbestendige agrarische sector. Als bedrijf zetten wij ons dagelijks in om deze doelen te behalen in lijn met onze missie: ‘For the Future of Farming’.”