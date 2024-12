ForFarmers, specialist in voeroplossingen voor de (biologische) veehouderij, en Remediiate, een bedrijf dat micro-algen inzet om CO 2 om te zetten in waardevolle diervoeding, hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor hun samenwerking in het Verenigd Koninkrijk. Deze samenwerking richt zich op het kweken van micro-algen die CO 2 -uitstoot van de industrie op schaal kunnen afvangen. Deze uitstoot zou anders in de atmosfeer terechtkomen. Door de micro-algen toe te passen in diervoer krijgen de micro-algen waarde. Deze samenwerking biedt dus een dubbele oplossing: vermindering van CO 2 -uitstoot en een duurzame, circulaire oplossing voor diervoeders. ForFarmers is kennispartner in het project en haar rol is gericht op de toepassing van de micro-algen in diervoer. Dit geeft de micro-algen een waardevolle rol in de voedselketen.

Minder CO 2 -uitstoot

Dit project helpt om de CO 2 -uitstoot te verminderen van industrieën zoals energie, cement, staal en petrochemie; belangrijke industrieën waar Remediiate zich op richt. De meeste CO 2 -uitstoot komt van chemische reacties in productieprocessen van deze industrieën. Het is vaak moeilijk en duur om deze uitstoot te verlagen, omdat CO 2 moet worden verzameld, gezuiverd, vervoerd en opgeslagen. Directe verwerking van CO 2 bij de bron is een effectieve manier om deze industriële broeikasgassen te verminderen.

Carlos de Pommes, CEO Remediiate : “Onze samenwerking met ForFarmers is een belangrijke stap in de richting van duurzame innovatie. Met het project LightARC in Wales vangen we nu de CO 2 -uitstoot van nikkelproductie af om micro-algen te kweken. Samen met ForFarmers onderzoeken we de toepassing hiervan in diervoeders. Dit project toont aan dat we samen een positieve impact kunnen maken op zowel de industrie als het milieu.”

Circulaire economie in de diervoederindustrie

De micro-algen in het samenwerkingsproject worden gekweekt om CO 2 van de industrie op te vangen. Door ze in diervoeder te gebruiken, krijgen ze waarde: ze transformeren in eiwit voor humane consumptie. Micro-algen zijn een alternatieve grondstof die kan helpen om het gebruik van bepaalde gewassen, zoals sojabonen, te verminderen. Ze zijn rijk aan eiwitten, koolhydraten en oliën, maar zijn zoals hier gekweekt niet direct geschikt voor menselijke consumptie. Daarom noemen we ze een ‘circulaire grondstof’ voor diervoeder.

Rob Kiers, COO ForFarmers: “Deze samenwerking is een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst en past goed bij onze missie For the Future of Farming. Door micro-algen te gebruiken om CO2 vast te leggen in het eindproduct creëren we waarde voor onze diervoederindustrie én we dragen bij aan een duurzame toekomst. Daarnaast is het een stap op weg naar meer circulariteit, een van de duurzaamheidsambities binnen onze organisatie.”

Toekomstige stappen

Het gebruik van micro-algen in diervoeder heeft veel mogelijkheden, maar moet nog verder worden ontwikkeld. Het interessante aan deze samenwerking is dat de verwerking van microalgen al op grote schaal wordt gedaan door Remediiate, waardoor wat tot nu toe nog een niche markt was, echt de potentie heeft om impact te maken. Hierdoor gaat het duidelijk worden of het verwerken van micro-algen in diervoer mogelijk is. Daarvoor zijn natuurlijk de nodige innovaties op het gebied van nutritie nodig, waarbij ForFarmers een belangrijke rol speelt in het geschikt maken van micro-algen voor diervoeder. Deze samenwerking is een belangrijke stap naar een duurzamere diervoederindustrie.