ChainCraft, een pionier in de productie van circulaire chemicaliën en Royal Avebe, een wereldleider in aardappelzetmeel- en eiwitinnovaties, kondigen met trots een grote stap richting een strategische samenwerking aan door het tekenen van een Heads of Agreement. De samenwerking richt zich op het omzetten van Avebe’s reststroom van aardappelsap in hoogwaardige circulaire vetzuren en meststoffen door ChainCraft’s innovatieve fermentatietechnologie. Ter Apelkanaal in Groningen, op en nabij het terrein van Avebe, is in beeld als eerste locatie om dit mogelijk te maken.

Als onderdeel van Avebe’s inzet voor duurzaamheid en circulaire economie, zoekt het bedrijf continu naar innovatieve manieren om afval te minimaliseren, de CO2-voetafdruk te verlagen en waarde toe te voegen aan productieprocessen. De samenwerking met ChainCraft sluit perfect aan bij deze doelen door gebruik te maken van geavanceerde fermentatietechnieken om reststromen om te zetten in waardevolle producten, waardoor de milieu-impact wordt verminderd en duurzame landbouw wordt ondersteund.

“We zijn verheugd om samen te werken met ChainCraft en deze volgende stap in onze duurzaamheidsreis te zetten,” zegt David Fousert, bestuursvoorzitter van Avebe. “Door gebruik te maken van ChainCraft’s fermentatietechnologie, kan aardappelsap, een bijproduct van onze productie, omgezet worden in circulaire producten zoals vetzuren en meststoffen. Deze samenwerking zorgt dus voor meer circulariteit en levert ook nog eens energiebesparing op. Het draagt bij aan het verder efficiënt inrichten van onze productieprocessen. Wat uiteindelijk positief effect heeft op het verdienvermogen van onze leden. Voor het noorden betekent deze samenwerking een meer duurzamere landbouwsector en -regio. En biedt het ook kansen voor meer werkgelegenheid.”

ChainCraft’s unieke technologie maakt het mogelijk, organische reststromen, zoals aardappelsap, in te zetten om aardolie en palmolie te vervangen als grondstof en daarmee een grote bijdrage te leveren aan het verkleinen van de CO2 voetafdruk en behoud van biodiversiteit door ontbossing tegen te gaan. Hiermee worden producenten in de chemie, smeermiddelen, diervoeding en geur-en smaakstoffenindustrie in staat gesteld hun klimaatdoelen te halen.

“Bij ChainCraft is het onze missie om de overgang naar een circulaire bio-economie te creëren, en deze samenwerking met Avebe is daarin een belangrijke mijlpaal,” zegt Niels van Stralen, Founder & Chief Growth Officer bij ChainCraft. “Onze fermentatietechnologie is uitermate geschikt voor het omzetten van reststromen in hoogwaardige grondstoffen. Samenwerken met een vooruitstrevende partner als Avebe stelt ons in staat om dit proces op te schalen naar een unieke fabriek en het volledige potentieel van onze innovatieve oplossing te demonstreren. Dit markeert de eerste van verschillende commerciële mijlpalen die we in de komende periode willen bereiken, waarin we het financieringstraject van onze eerste grote schaal fabriek starten en de details van de lange termijn samenwerking verder specificeren.”

Deze samenwerking onderstreept niet alleen de inzet van beide bedrijven voor duurzaamheid, maar is ook een voorbeeld hoe industriële spelers kunnen samenwerken in de keten om uitdagingen op het klimaatvlak op te lossen door duurzame innovatie.