Forbo Eurocol introduceert een nieuwe linoleumlijm, die mag worden gezien als de eerste van een nieuwe generatie duurzame lijmen: de 616 Eurostar Lino Green. De duurzaamheidswinst wordt behaald door toepassing van een biobased en CO₂-neutraal bindmiddel. Tegelijk biedt de lijm dezelfde hoge kwaliteit en prettige verwerkingseigenschappen als een conventionele Eurocol-linoleumlijm.

Biomassa en Mass Balance Concept

Het bindmiddel van de 616 Eurostar Lino Green bestaat deels uit grondstoffen van plantaardige oorsprong. Deze samenstelling is conform het Mass Balance Concept, waarvan het biomassadeel wordt toegewezen aan het eindproduct, de 616 Eurostar Lino Green. Verder maakt Forbo Eurocol voor de vervaardiging van 616 Eurostar Lino Green gebruik van natuurlijke vulmiddelen, water en additieven. Door gebruik van het biobased bindmiddel is 616 Eurostar Lino Green:

Deels biobased

CO₂-emissie besparend

Fossiele grondstoffen besparend

Gerecycled en/of hernieuwbaar

Dankzij de duurzame productiewijze voldoet het bindmiddel van de lijm aan de eisen van het Mass Balance Concept, bestaat het deels uit biomassa en is het CO₂-besparend. De lijm is duurzaam, zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteit die Forbo Eurocol als voorwaarde stelt aan al zijn producten. Die is namelijk gelijk aan die van een conventionele Eurocol-linoleumlijm, zowel wat betreft de krachtige hechting als zijn prettige verwerkingseigenschappen. De toepassing van het aandeel natuurlijke materialen in het bindmiddel van de 616 Eurostar Lino Green, plus de behaalde CO₂-reductie, passen in het duurzaamheidsstreven van Forbo Eurocol. Dit is erop gericht om bij de ontwikkeling van producten zoveel mogelijk gerecycled materiaal en/of hernieuwbare grondstoffen toe te passen.

Duurzaamheidscertificaat

Wie voor de 616 Eurostar Lino Green kiest, is ervan verzekerd actief bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame producten. De lijm is REDcert²-gecertificeerd, toegekend door een onafhankelijk certificerende organisatie. Deze ziet strikt toe op naleving van de voorwaarden om te produceren volgens het Mass Balance Concept. Hiervoor voert het certificerende bureau regelmtig audits uit waarbij alle partijen, die direct of indirect bij het productieproces zijn betrokken, worden gecontroleerd. De 616 Eurostar Lino Green wordt geleverd in de bekende grijze Eurocol-emmer van gerecyclede kunststof.

Aantrekkelijk geprijsd

Forbo Eurocol zet met de 616 Eurostar Lino Green opnieuw een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst. Tegelijk liggen prijs en kwaliteit van de lijm keurig in lijn met conventionele Eurocol-linoleumlijmen.