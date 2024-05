Eurostar, de hogesnelheidstrein die Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met elkaar verbindt, kondigt haar doel aan om tegen 2030 30 miljoen passagiers duurzaam te laten reizen en tegelijkertijd haar CO2-uitstoot te verlagen.

De nieuwe duurzaamheidsstrategie van Eurostar, die in het eerste duurzaamheidsrapport van het bedrijf wordt beschreven, richt zich op drie hoofdgebieden.

Het verminderen van de impact door het gebruik van hernieuwbare energie en het verminderen van de energiebehoeften. Bijvoorbeeld via het Memorandum of Understanding dat in februari 2024 met Infrabel werd ondertekend om de installatie van nieuwe zonne-energieprojecten voor het aandrijven van treinen te onderzoeken.

Het integreren van circulariteit in de gehele waardeketen, van productie tot einde levensduur, om zo verspilling te minimaliseren en hulpbronnen efficiënter in te zetten. Elk gerecht aan boord is bijvoorbeeld zorgvuldig samengesteld met het oog op duurzame inkoop en milieuvriendelijke opties. Deze inspanningen zijn al eerder beloond, Eurostar kreeg namelijk een waardering van drie sterren van de Food Made Good Awards voor het cateringaanbod aan boord.

Het aantrekken van meer passagiers voor haar koolstofarme dienst door het blijven ontwikkelen van “open hubs”, om Eurostar-diensten te kunnen blijven verbinden met binnenlandse netwerken of langeafstandsvluchten, bijvoorbeeld via het lucht-spoorpartnerschap met KLM.

Ambitie: 100% hernieuwbare energie tegen 2030

Een van de belangrijkste doelstellingen van Eurostar is om samen te werken met partners en toezichthouders om alle treinen tegen 2030 op 100% hernieuwbare energie te laten rijden.

“Dit is bewust een ambitieuze doelstelling. Eurostar wil de verduurzaming van de sector namelijk versnellen”, legt Gwendoline Cazenave, CEO van Eurostar, uit. “Om ons doel te kunnen bereiken werken we nauw samen met onze partners in alle markten. Daarnaast moedigen we regelgeving aan voor de inzet van nieuwe duurzame energieprojecten.”

Eurostar heeft zich onlangs aangesloten bij de RE1001-alliantie. Een initiatief voor bedrijven die zich ertoe zetten om 100% van hun energie uit hernieuwbare bronnen te verkrijgen. “We zijn er trots op dat we het eerste spoorwegbedrijf zijn dat zich aansluit”, vervolgt Gwendoline Cazenave. “Tegenwoordig is de transportsector verantwoordelijk voor 25% van de Europese uitstoot van broeikasgassen en duurzame hogesnelheidslijnen zijn een belangrijke oplossing voor dit probleem.”

Ollie Wilson, hoofd van RE100, Climate Group: “We zijn verheugd om Eurostar te verwelkomen bij RE100. Zij zijn het eerste spoorwegbedrijf dat zich aansluit. Eurostar geeft hiermee een mondiaal voorbeeld en loopt voorop op het gebied van hernieuwbare energiebronnen die onze spoorwegnetwerken van stroom voorzien. Eurostar heeft nu de mogelijkheid om gebruik te maken van een wereldwijd netwerk van meer dan 400 bedrijven, terwijl het streeft naar 30 miljoen ritten per jaar, aangedreven door 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2030. We moedigen andere bedrijven in de spoorwegsector aan om het voorbeeld van Eurostar te volgen en het gebruik van 100% hernieuwbare energie na te streven.”

In Nederland rijden Eurostar-treinen sinds 2017 voor 100% op windenergie. In het Verenigd Koninkrijk is dit cijfer sinds 2023 opgelopen tot 40%. In België werd in februari 2024 een Memorandum of Understanding ondertekend met Infrabel om de installatie van nieuwe zonne-energieprojecten voor het aandrijven van treinen te onderzoeken.

Eurostar neemt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van haar eigen uitstoot en ecologische voetafdruk om ervoor te zorgen dat al haar passagiers tegen de laagst mogelijke milieukosten kunnen reizen. “We bouwen aan de ruggengraat van duurzaam reizen in Europa, met een doelstelling van 30 miljoen passagiers in 2030. Tegelijkertijd streven we er ook naar om de vorm van internationaal vervoer te realiseren die de minst negatieve impact op de planeet heeft, waardoor we de uitstoot beperken, zelfs als we groeien.”