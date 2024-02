Voedselwaakhond Foodwatch is diep teleurgesteld over het besluit van de Europese Commissie om het reductieplan voor pesticiden in de landbouw in te trekken. Voor aangescherpte Europese wetgeving rondom bestrijdingsmiddelen is lange tijd hard gevochten door burgers, beleidsmakers en organisaties. Het het besluit van Van der Leyen komt er een einde aan jarenlange en peperdure lobby van de agro-industrie om elke duurzame progressie te blokkeren. “Deze industrie met grote financiële belangen blokkeert vooruitgang: zowel in Brussel als op de Nederlandse snelweg.”, aldus Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch Nederland.

Foodwatch staat juist achter de boeren en begrijpt dat zij het gevoel hebben in de knel te zitten met scherpere pesticidenwetgeving. Maar pesticidengebruik voortzetten is niet oplossing, het is juist een gevaar voor de volksgezondheid en de natuur. Voor onze voedselzekerheid is het van belang om het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te bouwen. Zoals Foodwatch eerder heeft laten zien is dit mogelijk en zou dit de beste aanpak zijn om een crop-by-crop strategie uit te voeren. Hoe langer we wachten, hoe meer problemen we veroorzaken. De Europese Commissie laat zich nu gijzelen door gemaksargument. Foodwatch betreurt het dat de strijd tussen overheid en boeren zich verhardt. De problemen in de landbouw moeten serieus worden genomen op basis van wetenschappelijk onderzoek in plaats van emotie.

De wurggreep waar Brussel zich in bevindt zal na de komende Europese verkiezingen in juni alleen maar toenemen. Foodwatch vindt dat we nu pal moeten gaan staan achter voedselzekerheid, volksgezondheid en de natuur.