Foodprint Group heeft een Computable Award gewonnen in de categorie Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het bedrijf helpt organisaties in de foodservice- en horecasector afval en CO2-uitstoot te verminderen en heeft met het Mendix-platform zijn volledige workflow herontworpen en gedigitaliseerd. ​​De awards werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Computable Awards waar de beste IT-projecten en -bedrijven worden bekroond. Zowel de deskundige jury als het publiek vonden het project het sterkst waarmee Foodprint een overtuigende winnaar is.

Foodprint won de award door verschillende applicaties te ontwikkelen met het Mendix enterprise low-code platform, waaronder Foodprint Trax en Foodprint Scorecard om onder meer CO2-compensatie, recycling en hergebruik van afval in de horeca te monitoren. Foodprint creëerde ook een klantendashboard voor realtime rapportage en datavisualisatie, en een virtuele onboarding-tool voor nieuwe klanten die op afstand werken. Met deze oplossingen kunnen klanten van Foodprint op drie gebieden rendement behalen: kostenbesparingen, terugdringen van broeikasgassen en voordelen voor de volksgezondheid.

De winnaars van de Computable Awards worden bepaald door een gewogen stemming, gelijk verdeeld tussen een professionele jury en de gecombineerde stemmen van het publiek. Voor de categorie Duurzaamheid & MVO nomineerde Computable tien kandidaten die met hun digitale oplossingen bijdragen aan een betere wereld.

“We zijn buitengewoon trots en vereerd dat onze innovatie wordt erkend door de jury en de lezers van Computable, omdat ze een significant, duurzaam verschil maken in onze branche”, aldus Christina Grace, medeoprichter en CEO van Foodprint Group. “De prijs is ook een stimulans om de Foodprint Trax-app naar meer hotels en restaurants te brengen om onze impact in de strijd tegen verspilling en het broeikaseffect te vergroten.”

Wereldwijde impact

Het probleem dat Foodprint aanpakt is aanzienlijk. De wereld verspilt jaarlijks zo’n 1,4 miljard ton voedsel en dit is slechts één van de vele afvalstromen die Foodprint aanpakt. Meer dan 80 procent van dit verspilde voedsel belandt op stortplaatsen of wordt verbrand. De digitale oplossingen van Foodprint helpen horeca- en foodservicebedrijven om die verspilling te verminderen, recycling te verbeteren, te voldoen aan wettelijke vereisten en slimmere, datagedreven inkoop- en voorraadbeslissingen te nemen.

Foodprint heeft zijn op Mendix gebaseerde applicaties tot op heden ingezet bij klanten in 21 landen, waaronder de VS, Canada, Engeland, Mexico, China, Vietnam, de Filippijnen, de Verenigde Arabische Emiraten en Maleisië en verwacht dit verder uit te breiden.

Tim Srock, CEO van Mendix: “We feliciteren Foodprint met het winnen van deze prijs in een categorie die ons na aan het hart ligt. Onze community in staat stellen creatieve oplossingen te bouwen op ons low-code platform – oplossingen die een positieve impact hebben op de wereldwijde duurzaamheid en een bijdrage leveren aan een betere wereld – is ons uiteindelijke doel. Het Mendix-platform is geoptimaliseerd voor het maken van geavanceerde innovatieve apps die de belangrijkste hedendaagse maatschappelijke en zakelijke uitdagingen oplossen.”

Low-Code for Good programma

De Computable Award voor Foodprint volgt op het onlangs geïntroduceerde Low-Code for Good-programma van Mendix. Hiermee wil Mendix de wereld een betere plek maken door gelijke kansen voor iedereen te creëren. Het Low-Code for Good-initiatief is bedoeld om niet-technische en technische mensen, ongeacht hun achtergrond, in staat te stellen innovatieve digitale oplossingen te bouwen met behulp van de kracht en snelheid van het Mendix enterprise low-code platform. De bekroonde oplossing van Foodprint levert precies dat en laat zien hoe de kracht van low-code hieraan kan bijdragen.