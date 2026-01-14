Donker Groep is, voor de tweede keer, uitgeroepen tot Duurzaamste hovenier van 2025 in de categorie openbare ruimte. “Deze prijs is een erkenning voor de koers die wij varen: mens en natuur met elkaar verbinden door duurzame keuzes structureel onderdeel te maken van ons dagelijks werk.”

De vakkundige jury van Tuin+Landschap beoordeelde de organisatie op duurzaamheid in breedste zin. De jury keek naar milieu, sociaal en bestuurlijke aspecten van verduurzaming.

Enkele mijlpalen

79% van onze medewerkers zijn mede-eigenaar

Donker Groep is van zichzelf. Deze eigendomsstructuur zorgt voor continuïteit, betrokkenheid en lange-termijnkeuzes in plaats van korte-termijnwinst.

Met ons concept Natuurrijk beheer sturen we niet langer primair op “schoon, heel en veilig”, maar op ecologische waarde. Zo helpen we biodiversiteit daadwerkelijk vooruit in de openbare ruimte.

50% van onze voertuigen is inmiddels emissieloos. In vijf jaar tijd realiseerden we 40% CO₂-reductie – concreet, meetbaar en doorlopend.

Duurzaamheid is geen solotraject

Deze prijs is niet alleen van ons. Duurzame verandering ontstaat in samenwerking.

Met collega’s die eigenaarschap voelen. Met partners en leveranciers die willen meebewegen. En met opdrachtgevers die vertrouwen geven en ruimte bieden om duurzaam en circulair te werken in de praktijk.

Juist in de openbare ruimte liggen enorme kansen. Als groensector kunnen én móéten we oplossingen bieden voor de uitdagingen van deze tijd.

“Voor de tweede keer winnen is geen toeval, maar het resultaat van een koers waarin we elke dag kiezen voor groen, duurzaam en betekenisvol. We doen dit niet voor de eer, maar voor de toekomst.” – Klaas Kiekebos & Niels Spuij