Food100 is op zoek naar de doeners, denkers en doorzetters die – soms tegen de stroom in – blijven bouwen aan de betere voedselwereld van morgen. De Food100 van 2025 belicht net als voorgaande jaren weer de honderd meest invloedrijke pioniers en vernieuwers die onze voedselketen transformeren naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Vanaf woensdag 16 april kan iedereen zichzelf of een ander nomineren voor een plek in de Food100 van 2025. Welke voedselveranderaars verdienen een vermelding op deze lijst?

Individuele daadkracht belangrijker dan ooit

We leven op een kantelpunt: internationale geopolitieke spanningen zorgen voor een snelle herschikking van prioriteiten binnen Europa. Waar voorheen steeds meer middelen werden vrijgemaakt voor verduurzaming, schuiven de investeringen in veiligheid nu naar de voorgrond. In deze veranderende context is het duidelijker dan ooit: de transitie naar een eerlijker en duurzamer voedselsysteem zal vooral vorm krijgen door de gedrevenheid van individuen.

Podium voor voedselveranderaars

De Food100-verkiezing is een initiatief van Food Inspiration, Slow Food Youth Network, AgriFood Capital en Food Hub. Met de Food100 bieden deze partijen een podium aan individuen die zich inzetten voor een betere toekomst voor ons voedsel. Een plek op de Food100 van 2025 geeft deze voorlopers waardering voor wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral voor wat ze doen. De Food100 bestaat als elk jaar uit 50 aanstormende talenten van onder de 35 jaar en 50 gevestigde voedselveranderaars van boven de 35 jaar.

Daadkracht en innovatie

De honderd impactmakers van de Food100 in 2025 worden geselecteerd door een onafhankelijke jury. Dit jaar bestaat die uit acht foodprofessionals, waaronder TommyTomato-oprichter Bas Turk en boer Ivar van Dorst van Ekoto. Zij kiezen uit alle aanmeldingen de kandidaten die uitblinken in daadkracht, innovatie en een brede visie op duurzaamheid. Een ander belangrijk criterium is het vermogen om anderen mee te nemen in de voedseltransitie door actief kennis en netwerk in te zetten.

Netwerk vol kansen

Food100 zet de 100 talenten niet alleen in de schijnwerpers, maar biedt hen ook een waardevol netwerk waarmee de impact kan worden vergroot. Daarnaast krijgen ze:

✓ kans om benoemd te worden tot Foodheld van 2025

✓ inspirerende ontmoetingen met andere pioniers tijdens het Food100-event

✓ erkenning voor het harde werk en de gemaakte impact

Nomineren kan tot 2 juni

Ben jij of ken jij een voedselveranderaar in agrifood die een plek verdient in de Food100? Meld diegene dan eenvoudig aan via Food100.nl. Inschrijven is mogelijk vanaf 16 april en kan tot en met 2 juni 2025.

Foto: Nina Slagmolen