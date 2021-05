Follow This klimaatresolutie haalt meerderheid in de VS

De allereerste klimaatresolutie van Follow This in de VS kreeg vandaag in Houston op de aandeelhoudersvergadering van ConocoPhillips 58% van de stemmen. Dit was de eerste keer sinds het Parijsakkoord dat aandeelhouders van een Amerikaans oliebedrijf konden stemmen over emissiereducties. Het leverde een historische uitslag op voor Follow This.

“Deze meerderheid is een nieuwe overwinning in de strijd tegen klimaatverandering. De olie-industrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken of breken,” zegt Mark van Baal van Follow This. “Uit zichzelf gaan ze niet veranderen, maar ze moeten wel luisteren naar hun aandeelhouders.”

“Door onze klimaatresolutie met 58% aan te nemen, roepen beleggers Conoco en de rest van de olie-industrie op om te veranderen, om hun emissies omlaag te brengen door hun investeringen te verschuiven van fossiel naar duurzaam. Het bestuur van Conoco kan deze oproep van aandeelhouders niet negeren.”

Net als Shell in 2017, adviseerde ConocoPhillips aandeelhouders om tegen de klimaatresolutie te stemmen om dat het “onredelijk” zou zijn om aan een oliebedrijf te vragen om de emissies van zijn producten omlaag te brengen.