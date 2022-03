Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 opent op 14 april. Dit jaar is Albert Heijn officiële partner van Floriade. Albert Heijn heeft op het Floriade Park een Beter voor Natuur & Boer-paviljoen waar bezoekers kennismaken met het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn. Albert Heijn wil beter eten bereikbaar maken voor iedereen en doet dat met vaste boeren, telers en leveranciers, nationaal en internationaal en nu ook met de Floriade.

Beter voor Natuur & Boer-programma

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn: “Met het Beter voor Natuur & Boer-programma heeft Albert Heijn een directe en unieke samenwerking met Nederlandse boeren en telers. Samen investeren we in smaak, kwaliteit, innovatie, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit, vaak al generaties lang. Zo werken we samen aan het verduurzamen van onze voedselketen. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Nu en in de toekomst. Zo laten we samen de aarde beter achter. “Ik ben hier trots op en vind het fantastisch dat bezoekers van de Floriade in ons Beter voor Natuur & Boer-paviljoen met onze telers en boeren in contact kunnen komen. Zo kan iedereen zien waar de verse producten van Albert Heijn vandaan komen. Boeren en telers – waar wij vaak al jaren mee samenwerken – vertellen over hoe zij werken aan een duurzame toekomst”.

Groene innovaties

Meer dan 400 (inter)nationale deelnemers presenteren bij de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade hun nieuwste groene innovaties, oplossingen en toepassingen; van hypermoderne zonnedakpannen, verticale geveltuinen tot een circulaire en duurzame teelt met gebruik van drones en robots. Eens in de tien jaar komen alle groene grootheden bijeen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Bezoekers ontdekken de impact van ‘groen’ die bijdraagt aan een gezonder, gelukkiger en duurzamer leven van mensen thuis, buiten en op kantoor.

Hans Bakker, algemeen directeur van Floriade: “Het is mooi dat Albert Heijn official partner is van onze wereldtuinbouwtentoonstelling. Floriade inspireert je om groener, gezonder en bewuster te leven. Op de Expo laten we voorbeelden zien die je daarbij helpen. Samen met Albert Heijn brengen we duurzaamheid en biodiversiteit in verschillende vormen heel informatief onder de aandacht van het publiek.” De samenwerking plaatst ons subthema “Feeding the City” in de schijnwerpers. Op Floriade is Albert Heijn als partner van de Floriade aanwezig in The Green House met een eigen paviljoen.

Floriade Park

Los van alle inspirerende snufjes en innovaties kunnen bezoekers ook gewoon genieten van al de natuurlijke pracht en praal in het Floriade park. Ze kunnen een reis maken langs de vele in-bloei-staande tuinen, het inspirerende arboretum en smullen van verrassende groene gerechten of jezelf onderdompelen in het uitgebreide kunst- en cultuurprogramma. Er is voor ieder wat wils. Kinderen kunnen op expeditie, ouders op proeverij en ondernemers kunnen hun biologisch-afbreekbare kaartjes uitwisselen en de basis leggen voor vruchtbare samenwerkingen.

Foto: Hans Bakker, algemeen directeur van Floriade en Marit van Egmond, ceo Albert Heijn.