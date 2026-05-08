Op 7 mei 2026 startte Rijkswaterstaat de marktconsultatie om te komen tot elektrisch geproduceerd asfalt als onderdeel van de ‘toekomstbestendige asfaltketen’. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met de Provincie Gelderland en de Gemeente Amsterdam, in afstemming met een bredere alliantie van opdrachtgevende overheden, hoe elektrisch geproduceerde asfaltmengsels op grotere schaal toegepast kunnen worden.

In december 2025 presenteerden gezamenlijke overheden de Aanpak Toekomstbestendige Asfaltketen . In de aanpak staan 4 hoofddoelen centraal: hoge kwaliteit van het asfalt, schone productie, circulariteit en klimaatneutrale asfaltverwerking. Uiteindelijk richt de aanpak zich op het verduurzamen van de gehele asfaltketen en het terugdringen van emissies die vrijkomen bij de productie en toepassing van asfalt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inzet op schone asfaltproductie, dit is een belangrijke drijfveer om de mogelijkheid van elektrische asfaltproductie te verkennen.

Samen met markt en overheden

Door samen op te trekken, bundelen wij onze kennis en ervaring als opdrachtgevers en gaan wij gezamenlijk in gesprek met de markt. Met deze marktconsultatie verkennen wij graag samen met marktpartijen wat nodig is voor de ontwikkeling en introductie van elektrische asfaltproductie en welke rol opdrachtgevers kunnen spelen om de toepassing van elektrisch geproduceerd asfalt mogelijk te maken. De consultatie is bedoeld voor binnen- en buitenlandse marktpartijen en andere geïnteresseerden, waaronder:

asfaltproducenten en -verwerkers

bouwers van asfaltcentrales

energieleveranciers

overige partijen die willen meedenken over duurzame asfaltproductie

Aanmelden marktconsultatie

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen; een gezamenlijke informatiebijeenkomst en individuele gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 juni 2026.

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk woensdag 20 mei. De individuele gesprekken vinden plaats vanaf 22 juni 2026. Nadere informatie over de aanmelding hiervoor volgt op een later moment.

Meer informatie over de marktconsultatie is te vinden op TenderNed .