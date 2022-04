21 april is het zo ver, dan vindt de finale van de HBO SDG-Challenge 2022 plaats! Tijdens de SDG-Challenge werken multidisciplinaire en interdisciplinaire studententeams van 10 verschillende Nederlandse Hogescholen aan een oplossing voor één van de duurzaamheidsvraagstukken van toonaangevende organisaties (o.a. VGZ, Inspectie SZW, Antea Group, A.S. Watson Benelux en Paleis Soestdijk). Deze duurzaamheidsvraagstukken zijn gelinkt aan één of meerdere Sustainable Development Goals, waardoor de oplossingen ook nog eens bijdragen aan het behalen van de SDGs van de Verenigde Naties! De gemotiveerde en toekomstgerichte studenten die dit jaar meededen hebben in de periode februari – april hard aan hun oplossingen gewerkt, die vaak vernieuwend en out-of-the-box zijn.

Twee maanden geleden begon het avontuur met de Kick-off waar de studenten kennis maakten met elkaar en, niet geheel onbelangrijk, de organisatie waaraan zij gekoppeld waren. Tijdens deze sessie beschreef de organisatie hun actuele duurzaamheidsvraagstuk in detail waarna de studenten de mogelijkheid hadden hier zoveel mogelijk over te weten te komen. In de periode daarna hebben de studenten binnen de teams gebrainstormd om zo veel mogelijk ideeën op papier te krijgen. De

interdisciplinaire en multidisciplinaire achtergronden van de studenten komen goed van pas. Hoe creatiever de ideeën, hoe beter!

Tijdens de Sprintdag troffen de studententeams en de organisatie elkaar op het kantoor van de partner waar zij aan gekoppeld zijn. In verband met COVID-19 was het tijdens de vorige editie helaas niet mogelijk om dit fysiek te faciliteren, des te leuker was het dat het voor deze editie wel mogelijk was! Gedurende deze dag zijn de teams in één dag van uitdaging naar oplossing gegaan, onder begeleiding van de projectmanagers van Soapbox. Dit werd gedaan aan de hand van de SDG-pressure cooker, die Soapbox samen met de Impact Hub heeft ontwikkeld. Tussen de sprintdag en de finale is er nog een online event georganiseerd, namelijk de YesDG-Day. Tijdens de YesDG-Day was onze kennispartner SDG Nederland te gast om meer te delen over het belang van de SDGs en kregen de studenten een pitch training verzorgt door Impact Hub.

Na weken van hard werken is het nu eindelijk tijd voor de Finale in Blue City Rotterdam, een van de innovatie bolwerken die Nederland rijk is.. Tijdens de finale presenteren de studententeams hun oplossing in een korte pitch voor de jury, bestaande uit Folkert van der Molen – Founder Van der Molen E.I.S.), Firas Abdulhasain (SDG Young Leaders Network) en Esther Punte (Vereniging Hogescholen). De jury beoordeeld de pitches op verschillende punten, de oplossing met de grootste impact wint!.