Het is bijna zover, de najaarseditie van de SDG Challenge 2022! Tijdens de SDG Challenge werken studenten van zestien universiteiten aan een duurzaamheidsvraagstuk van verschillende toonaangevende organisaties in de sector. De kick-off zal dit jaar 4 oktober plaatsvinden, waarna de studenten tijdens sprintdagen in november verder de diepte in duiken. Hier gaan zij op zoek naar een creatieve en innovatieve oplossing voor het vraagstuk van het bedrijf waar zij aan gekoppeld zijn. Tijdens de finale, 8 december bij Circl, Amsterdam, zullen zij hun ideeën pitchen voor een vakjury (met o.a. Sandra Pellegrom), waarna het winnende team van deze editie gekozen wordt.

Dit jaar is er weer een mooie reeks organisaties die zullen fungeren als opdrachtgever. Samen met de supporting partners Circl (ABN Amro), Paleis Soestdijk en N+P group verwelkomt organisator Soapbox de volgende partners: Veiligheidsregio Haaglanden, PwC, Volvo Trucks, NRG, PC Uitvaart, Henkel, Canon, Waste Vision, SABIC, DYKA Group, the Jaarbeurs, Prodapt, Gelukkige Groentes en Bijlard.



De duurzaamheidsvraagstukken waar studenten dit jaar aan zullen werken lopen uiteen van vraagstukken over tech, de bouw tot aan sociale inclusie. Zo vraagt Prodapt zich af hoe technologie voor diversiteit kan zorgen en richt Veiligheidsregio Haaglanden zich op het verduurzamen van haar gebouwen.

Deelnemen aan de SDG Challenge

Wilt uw bedrijf/organisatie ook deelnemen aan de SDG Challenge? Voor aankomende editie hebben we nog plaats voor twee organisaties. Daarnaast organiseert Soapbox in het voorjaar van 2023 een editie met interdisciplinaire teams vanuit het hoger onderwijs. Ben je student (WO of HBO)? Ook jij kan je nog inschrijven!