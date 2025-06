De feestelijke opening van de eerste container ‘de Dropper’ in Amsterdam-Noord op het Buikslotermeerplein is een feit. Dit is onderdeel van de landelijke uitrol na de opening van vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, waarbij al bijna 60.000 kilo materiaal is ingezameld.Droppie biedt een uniek one-stop-recyclepunt waar bezoekers gebruikte items – e-waste, plastic verpakkingen, drankkartons en statiegeldverpakkingen – kunnen inleveren en recyclen met behulp van de Droppie-app. De ambitie is om dit unieke concept dit jaar uit te breiden naar 15 tot 20 locaties in Nederland en zo bij te dragen aan een structurele oplossing voor de recycling uitdaging.

Stadsdeelbestuurder Yassmine El Ksaihi, Amsterdam-Noord zegt hierover: “De Dropper container van Droppie is een waardevolle toevoeging aan het Buikslotermeerplein. Het maakt het voor bewoners en bezoekers makkelijker om statiegeldflessen en -blikjes in te leveren én draagt bij aan een schonere, duurzamere buurt. Precies het soort initiatief waar dit mooie plein behoefte aan heeft!”

Stef Traa, mede-oprichter van Droppie, over de keuze voor Amsterdam-Noord: “We kozen bewust voor Amsterdam-Noord. Na succesvolle lanceringen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag merkten we een groeiende vraag vanuit zowel bewoners als partners om ook hier actief te worden. De gemeente Amsterdam zet sterk in op verduurzaming en heeft al flinke stappen gezet, maar als nascheidingsgemeente is er nog winst te behalen. Daar dragen wij graag aan bij. Met Droppie maken we recyclen net zo simpel als je boodschappen doen op het Buikslotermeerplein. Zelfs platte blikjes kun je bij ons inleveren. Daarnaast werken we samen met de Modestraat en De Lokatie, twee mooie lokale initiatieven in Amsterdam-Noord. Zo creëren we niet alleen een schonere buurt, maar leveren we ook sociale impact door werkgelegenheid en verbinding in de wijk te stimuleren.

Ambities voor landelijke uitbreiding

De ambitie is om het Droppie-concept dit jaar uit te breiden naar 15 tot 20 locaties in Nederland, waarmee Droppie bijdraagt aan een structurele oplossing voor de recycling uitdaging door zo veel mogelijk huishoudens in nascheidingsgemeenten te laten recyclen. Het doel is om dé plek te worden voor consumenten die hun duurzame levensstijl willen ondersteunen door hen lokale recyclepunten te bieden in winkelgebieden, bijvoorbeeld naast supermarkten. Consumenten kunnen tijdens één bezoek aan het Buikslotermeerplein winkelen, bij Droppie recyclen én statiegeldverpakkingen inleveren. Recyclen wordt zo net zo “gewoon” als boodschappen doen. Droppie doet dit samen met partners zoals de Stichting Open (Wecycle) en Statiegeld Nederland (onderdeel van Verpact), om de meest efficiënte en toegankelijke inleverlocaties te bieden.

Samenwerking met Modestraat

De creatieve broedplaats voor mode en gemeenschap in Amsterdam-Noord is toegevoegd als community voor Amsterdam-Noord. De Modestraat is een dynamische community hub en creatieve werkplek in Amsterdam-Noord, waar mode, duurzaamheid en sociale verbinding samenkomen. Gevestigd in de plint van het Warderschip, te midden van het Buikslotermeerplein, biedt de Modestraat ruimte aan ontwerpers, makers en buurtbewoners om samen te werken, te leren en te creëren. Met een focus op circulaire mode en inclusieve cultuur ontwikkelt Modestraat programma’s, workshops en evenementen die innovatie én verbinding stimuleren. Het is een plek waar talent zich ontwikkelt en de buurt mee kan groeien. Door materialen in te leveren bij Droppie, verdienen deelnemers een beloning via de Droppie-app, voor de consument zelf of als donatie aan een goed doel. Donaties kunnen vanaf nu aan de Modestraat worden gedaan.

Support van deelnemers van De Locatie

Droppie krijgt bij de opening van de container ook waardevolle hulp van deelnemers van De Lokatie vanaf september. Deze samenwerking betekent niet alleen extra handen op de werkvloer, maar ook een verrijking van de sociale missie van Droppie. De Lokatie is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt met dagbesteding en werkervaring. Hun deelnemers dragen nu actief bij aan verschillende werkzaamheden binnen Droppie, zoals het aannemen van bijvoorbeeld e-waste (oude electronica) voor recycling, sorteren en het onderhouden van de Dropper (statiegeld machine) in de container. Dit biedt niet alleen structuur en sociale interactie voor de deelnemers, maar zorgt er ook voor dat Droppie haar impact in de buurt verder kan vergroten. “De samenwerking met De Lokatie sluit naadloos aan bij onze visie: een plek waar mensen en spullen een tweede kans krijgen”, zegt Stef Traa.