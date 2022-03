Een herschrijfbare oplossing die jarenlang meegaat en papierverspilling een halt toe roept? De Amsterdamse scale-up MOYU bewijst dat het kan. Vandaag lanceert het bedrijf haar nieuwe collectie uitwisbare notitieboeken. De producten uit The Nature Collection hebben een kaft van gerecycled karton en steenpapieren pagina’s die tot wel 500 keer herschreven kunnen worden. Steenpapier is cradle-to-cradle recyclebaar en een veelbelovend alternatief voor regulier pulp papier. Een innovatie waarmee bomen worden gespaard en de wereld een zetje in de groene richting krijgt.

Schoon schrijven

Steenpapier is gemaakt van restafval in de vorm van kalksteen, met een toevoeging van zo’n 20% schone kunststof. Aan dit proces komen geen chemicaliën, water of bomen te pas en ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot zijn vele malen lager dan bij het produceren van pulp papier. Voor deze innovatie werd MOYU onlangs beloond met de FedEx Express Sustainability Champion Award. Dit is een internationale prijs die wordt uitgereikt aan de duurzaamste startup van Europa. De bijbehorende geldsom stelde het bedrijf in staat om haar producten verder te ontwikkelen, met The Nature Collection als resultaat. Naast notitieboeken produceert MOYU ook verschillende planners, pocketsize producten en flipovers van steenpapier.

Vuist tegen ontbossing

Roel Schatorjé, founder van MOYU, van MOYU is enthousiast over de nieuwe collectie: “The Nature Collection bestaat uit notitieboeken in verschillende formaten en uitvoeringen, met keuze uit twee type kaften, dus voor ieder wat wils. Met onze producten willen we een vuist maken tegen ontbossing, terwijl mensen tegelijkertijd wél met pen en papier kunnen blijven schrijven. In de papierindustrie wordt slechts één enkele grondstof in grote hoeveelheden gebruikt: de boom. Als bewoners van deze planeet waarvan het klimaat meer en meer onder druk staat, kunnen we ons het systematisch kappen van bomen niet langer veroorloven. We zetten ons er daarom voor in om een bijdrage te leveren aan een groene wereld, waar ontbossing en papierverspilling voorgoed verleden tijd zullen zijn.”

Over MOYU

MOYU werd in 2019 opgericht in Amsterdam, met als missie zoveel mogelijk bomen te planten, terwijl papierverspilling en ontbossing tegelijkertijd voorgoed worden uitgebannen. Voor elk verkocht notitieboek wordt een boom geplant in samenwerking met non-profit organisatie Trees For Kenya – de teller staat inmiddels op meer dan 50.000 bomen. Met twaalf medewerkers timmert MOYU aan de weg om de papierindustrie, die drie keer zo vervuilend is als de luchtvaartindustrie, te verduurzamen. Alle schrijfartikelen zijn gemaakt van uitwisbaar en herschrijfbaar steenpapier dat jarenlang meegaat.