Nederlandse start-up MOYU wint de Sustainability Champion Award in de FedEx Small Business Grant competitie

FedEx Express, dochteronderneming van FedEx Corp. (NYSE: FDX) en ’s werelds grootste expresvervoerbedrijf, maakt vandaag de winnaar van de Small Business Grant Competitie in Europa bekend. De Nederlandse start-up MOYU is de winnaar van de Judges Choice Award in de categorie ‘Sustainability Champion.’ Daarmee wint het bedrijf €15.000. MOYU ontwikkelt notitieboeken en andere schrijfartikelen gemaakt van duurzaam steenpapier. Steenpapier is gemiddeld zo’n 500 keer te herschrijven en gaat maanden tot jaren mee. MOYU streeft naar een wereld waarin single use papier en papierverspilling verleden tijd zijn.

De Grand Prize van €50.000 is gewonnen door byACRE, een Deense start-up die mobiliteitsoplossingen ontwerpt en ontwikkelt. De competitie voor midden- en kleinbedrijf, met in totaal bijna €250.000 aan prijzengeld, biedt ondernemers de mogelijkheid om te groeien en hun ambities waar te maken. Uit 2.100 aanmeldingen is byACRE gekozen als meest innovatieve MKB-bedrijf in Europa.

In deze eerste pan-Europese competitie van de Small Business Grant Awards winnen naast MOYU twee andere bedrijven ook een Judges Choice Award. Ook zij winnen €15.000:

Digital Excellence: eKuore, een Spaans bedrijf voor slimme medische apparatuur, wint dankzij hun duidelijke digitale integratie. Zij ontwikkelden de eerste digitale geluidsscoop op de draadloze markt die kan worden aangesloten op een smartphone of tablet om informatie op te nemen en op te slaan voor het stellen van betrouwbaardere diagnoses.

Innovation Mastermind: Apis Innovation's Thermosolar Hive, opgericht in Tsjechië, wint met een oplossing van een duidelijk wereldwijd probleem. Hun Thermosolar-bijenkast doodt de varroamijt, de grootste vijand van bijen en biedt daarmee ecologische en economische oplossingen voor imkers en gezondere honing voor hun klanten.

Daarnaast reikt FedEx nog €10.000 uit aan 15 midden-en kleine bedrijven uit 15* Europese landen die de People’s Choice Awards winnen. Hiervoor hebben mensen in verschillende landen gestemd. Met een totale prijzenpot van €250.000 hebben 19 midden-en kleine bedrijven uit 16 Europese landen gewonnen. In Nederland wint Gust of Change deze prijs met hun duurzame kledingcollectie voor watersport.

Sinds de eerste editie in 2012 helpt de FedEx Small Business Grant Competitie bedrijven met maximaal vijftig medewerkers om hun groeiambities te bereiken. In 2016 werd de eerste Europese editie van de competitie georganiseerd, met drie deelnemende landen. Met 19 deelnemende landen is de editie van dit jaar de grootste tot nu toe. Ook de komende jaren zal de competitie zich verder uitbreiden, met als doel om gepassioneerde en innovatieve MKB-bedrijven te helpen.

Helena Jansson, SVP Finance International, FedEx Express en een van de Small Business Grant Competition juryleden, zegt: “In een onzekere tijd waarin midden- en kleinbedrijven meer support dan ooit nodig hebben, zijn we trots om de winnaars van de competitie van dit jaar te erkennen en belonen. Het was een lastige keuze omdat er zoveel uitstekende aanmeldingen waren, maar onze vier grote winnaars laten uitzonderlijke ambitie en innovatie zien. We zijn blij dat wij hen op deze manier helpen te schrijven aan een volgende hoofstuk in 2022 en de verdere toekomst.

Voor meer informatie over de winnaars en de competitie, ga naar: www.fedex.com/grant.

*Belgie en Luxemburg worden in deze competitie als een land geteld.