Bio Planète lanceert een serie vegan oliën voor de snelle keuken in Nederland: de Taste the World lijn. Deze bestaat uit een Pizza en Pasta olie, Curryolie en Wokolie.

De Taste the World oliën bieden samen een culinaire trip rond de wereld. Ze nodigen uit om gezonde gerechten te koken geïnspireerd door de populaire Italiaanse, Indiase en Aziatische keukens. Koken met de nieuwe oliën gaat makkelijk en snel. Alleen even schudden en dan zijn ze klaar voor gebruik. De oliën zijn ook ideaal voor wie graag nieuwe recepten uitprobeert zonder vooraf allerlei kruiden en specerijen in huis te moeten halen. Daarmee sluiten ze goed aan op de convenience trend. Met de drie smakelijke oliën staat in een handomdraai een lekkere maaltijd op tafel en kook je ook met gemak voor familie, vrienden en kennissen.

Olie voor Pizza en Pasta

Deze vegan plantaardige olie blend bevat geraffineerde olijfolie van de eerste persing, zonnebloem-, chili- en knoflookolie. Het toegevoegde kruiden-tomatenmengsel maakt de olie een bijzondere blikvanger op tafel. De aangenaam pittige, aromatische blend is ideaal voor het op smaak brengen van Italiaanse pastagerechten, antipasti, pizza, ovengroenten, groentechips of mediterrane spreads. Het gepeperde oliemengsel heeft een Scoville-waarde – die de hoeveelheid capsaïcine aanduidt die pepers hun scherpte geeft – van rond de 1.500 en moet daarom zorgvuldig worden gedoseerd. Deze Olie voor Pizza en Pasta kreeg de onderscheiding Beste biologische product 2022 in de categorie ‘Oliën’ in de Duitse en Franse Biotopia competitie.

Curryolie met gember en kurkuma

De Indiase keuken was de inspiratiebron voor de Curryolie. De milde pikantheid van gember en chilipeper is mooi in balans met de aromatische noten van kaneel, komijn en kurkuma. Mosterdolie, een traditionele Indiase bakolie, maakt de exotische receptuur compleet. De Curryolie is ideaal om in te frituren maar ook als topping om gerechten een instant, typisch Indiase currytoon te geven. Lekker in couscous, hummus of mango lassi en door biologisch kopende consumenten uitverkozen tot Bestes Bio 2023 in de Duitse bio verlag verkiezing.

Wokolie

Deze wokolie is erg veelzijdig: ze kan tot een zeer hoge temperatuur worden verhit en is ideaal om mee te bakken, braden en wokken. De speciale smaak is te danken aan chili en geroosterde pindaolie. De zonnebloemolie met zijn enkelvoudig onverzadigde vetzuren en hoge vitamine E-gehalte zorgt voor een goede voedingswaarde. Door het nootachtige, geroosterde aroma en de aangenaam pittige, kruidige smaak verfijnt de olie exotische gerechten zoals groenterecepten, curry’s, tofu en vlees, maar ook salades en dips.

Planet Score

De Taste the World oliën zijn een van de eerste levensmiddelen in Duitsland en Frankrijk die met de Planet Score zijn beoordeeld. Planet Score is in 2021 geïnitieerd door een Franse actiegroep van 16 NGO’s en spelers in de biologische sector. Voor dit duurzame keurmerk worden naast de levenscyclusanalyse aanvullende indicatoren gebruikt om het milieueffect van voedsel beter in kaart te brengen. Denk hierbij aan de gezondheids- en milieueffecten van het gebruik van pesticiden en de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Taste the World oliën kregen alle drie de hoogste score A.

Finalist German Sustainability Award

Huilerie Moog in Zuid-Frankrijk is de eerste biologische oliemolen van Europa met een tweede vestiging in de Duitse deelstaat Saksen. Olie persen is een ambacht dat de familie Moog al sinds 1984 uitoefent. Tegenwoordig perst Bio Planète meer dan 70 verschillende oliën koud en behoedzaam, met ervaring, vakmanschap en liefde voor het ambacht. Van oliën voor dagelijks gebruik in de keuken tot de meest bijzondere oliën om creatief en gastronomisch mee te koken.

Bio Planète is genomineerd voor de prestigieuze German Sustainability Awards. De inzet voor educatieve programma’s, onderzoeksprojecten en Bio Planète’s initiatief ‘Aus gutem Grund’ ter ondersteuning van de Duitse biologische landbouw overtuigden de jury in de categorie ‘Biodiversiteit’. Op 2 december 2022 zullen in Düsseldorf de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

De Taste the World oliën zijn exclusief verkrijgbaar bij natuurvoedings- en biowinkels. De consumentenadviesprijs is €6,89.