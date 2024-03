Een evenementenlocatie vanaf de grond opbouwen na een grote brand en dat ook nog eens in anderhalf jaar tijd? Dat lijkt een onmogelijke opgave. Echter, niet voor een familiebedrijf waar gedrevenheid in het DNA zit. Aan het roer van dit bedrijf staat Justin van Hooijdonk. De ondernemende directeur-eigenaar werkte daags na de grote brand in september 2022 al samen met zijn team aan de nieuwe plannen. Een superduurzaam en geheel nieuw NBC Congrescentrum is hiervan het resultaat. Op vrijdag 1 maart ontving het NBC al haar eerste gasten en op 8 maart vond de feestelijke opening plaats.

Heropening NBC Congrescentrum

De evenementenlocatie in Nieuwegein faciliteert al sinds 1992 zakelijke evenementen in allerlei soorten en maten. Van een congres tot een groot bedrijfsfeest en van een kwartaalmeeting tot een awardshow. De dienstverlening blijft na de heropening onveranderd. Zo kunnen opdrachtgevers en gasten nog steeds rekenen op dezelfde gastvrijheid, maar dan in een compleet vernieuwde en duurzaam gebouwde locatie. Om de locatie future proof te maken, zijn er tijdens de bouw belangrijke keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Er is onder andere een duurzaam klimaatcontrolesysteem ontworpen waarmee 70 procent van de energiebehoefte bespaard wordt. Daarnaast is er gebouwd met duurzame materialen en is er veel materiaal circulair ingezet om zo de levensduur te verlengen. Momenteel zit het NBC zelfs in het GPR-certificeringstraject en scoren zij met hun duurzaamheidsambities en -keuzes een dikke 8!

Innovatieve blik op de toekomst

Uiteraard is er op het gebied van innovatieve techniek eveneens uitgepakt. Zo zijn er bijvoorbeeld 2 event area’s met beide indrukwekkende projectiemogelijkheden. Van een 81 vierkante meter groot decor tot een 45 meter brede 3D-projectie. Ook de 22 verschillende subzalen zijn voorzien van een uitgebreide presentatie set-up en de hospitality area beschikt over grote LED-pilaren waarmee eventbranding een nieuwe betekenis krijgt. Er kan niet anders gezegd worden dan dat het team van het NBC keihard heeft gewerkt en een duidelijke blik op de toekomst heeft.

Opening NBC Congrescentrum

Na anderhalf jaar hard werken, was het dan eindelijk tijd voor de feestelijke opening. Vaste opdrachtgevers mochten als eerste de nieuwe locatie ervaren. En de officiële opening gebeurde natuurlijk door de familie zelf. Mevrouw van Hooijdonk knipte als oprichtster van het familiebedrijf samen met haar kleinkinderen het lintje door.

Duurzaamheid

De locatie bestaat momenteel uit twee verschillende delen: een nieuw gebouwd gedeelte en een bestaande vleugel. “In de bestaande vleugel bouwen wij volgens circulariteitsprincipes en het nieuw te bouwen gedeelte is zeer duurzaam gebouwd waarmee het een 8,0 haalt volgens GPR-gebouw certificering.”

Circulariteit

“De schade door de brand is natuurlijk enorm geweest. 90 procent van ons pand is namelijk verloren gegaan. De schade komt echter niet door directe brandschade, maar door water- en rookschade. Omdat de brand alleen heeft plaatsgevonden in de Event Hall en zich niet verder heeft verspreid door onze locatie, hebben wij alle materialen kunnen recyclen of circulair kunnen inzetten. Allereerst hebben wij de gehele locatie gestript en de materialen die niet meer geschikt waren voor hergebruik van elkaar gescheiden en gerecycled. Dit is gebeurd tot in de kleinste details: kabels bij kabels, schroeven bij schroeven, plastic bij plastic enzovoort. De materialen die nog wel geschikt waren voor hergebruik, zijn vervolgens zorgvuldig gedemonteerd en gereinigd zodat deze circulair ingezet kunnen worden in de herbouw.” Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Tweede leven: 1.600 stoelen die beschadigd waren, krijgen een tweede leven als meubelonderdeel

Isolatiemateriaal: Plafondplaten zijn hergebruikt als akoestisch isolatiemateriaal tussen de evenementenhallen

Hergebruik: 40 stalen binten zijn circulair ingezet in de bouw van de vier nieuwe artiestenkleedkamers

Repurpose: 2 kilometer aan sprinklerleiding wordt hergebruikt als nieuwe stadsverwarmingsbuizen

Duurzame nieuwbouw

“Het oudste gedeelte van onze locatie, waar de brand heeft plaatsgevonden, hebben we na de demontage gesloopt. Zodoende kon het namelijk plaatsmaken voor een nieuw te bouwen gedeelte. We hebben hier duurzame keuzes kunnen maken in materiaal, techniek en inrichting. Middels de GPR-gebouw certificering willen wij bovendien duurzaam bouwen meetbaar en inzichtelijk maken voor onze opdrachtgevers. GPR-gebouw is een methode waarmee de duurzaamheid van een gebouw beoordeeld kan worden op vijf thema’s, te weten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Voor het thema energie wordt er gebruik gemaakt van een BENG-berekening om zo het energieverbruik van het gebouw in kaart te brengen. Bij het milieu wordt een groot deel van de score bepaald door de milieuprestatie van het gebouw (MPG). Ook wordt hierbij de circulariteit van de materialen en het groen oppervlak op het kavel meegenomen. Bij het thema gezondheid wordt er gekeken naar het comfort voor de gebruikers van het gebouw door het akoestisch comfort, de luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en luchtkwaliteit te beoordelen. Gebruikskwaliteit omvat de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en de technische kwaliteit van het gebouw. Ten slotte wordt er nog gekeken naar de toekomstwaarde waarbij de toekomst van het gebouw wordt beoordeeld op adaptiviteit en belevingswaarde.

Door deze brede aanpak en verschillende concepten mee te nemen worden alle onderdelen van het gebouw beoordeeld. Hieruit komt een puntentelling waarbij het gebouw per onderdeel kan scoren op een schaal van 1-10. Dit is de duurzaamheidsscore van het gebouw. Momenteel zitten wij in het certificeringstraject en scoren wij met onze duurzaamheidsambities en -keuzes gemiddeld gezien een prachtige 8!”

Duurzame energie

Zonnepanelen en aardgasvrij: We hebben de daken van onze beide locatie, NBC Congrescentrum en Green Village, voorzien van zonnepanelen. Door gebruik te maken van zonne-energie verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat doen we daarnaast doordat het NBC al sinds 2019 een aardgasvrije locatie is. Zo koken wij elektrisch en verwarmen wij middels ons klimaatsysteem en stadsverwarming.

Follow the crowd klimaatsysteem: Naast dat onze locatie op een natuurlijke wijze verwarmd wordt middels de glazen pui, zorgen we ook voor een duurzame wijze van koeling, ventilatie en overige verwarming. Dit doen wij middels ons eigen ontworpen ‘Follow the crowd’ klimaatsysteem. Door de warme of koele lucht te verplaatsen naar de ruimtes waar de gasten op dat moment zijn, besparen we 70 procent van onze energiebehoefte.De luchtbehandeling reist als het ware met de gasten mee, vandaar de benaming ’Follow the crowd’. We voorkomen op deze manier dat er onnodig airco’s of verwarmingen aanstaan in ongebruikte ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan een ontvangstruimte en de plenaire zaal. De gasten bevinden zich doorgaans maar in één van de ruimtes. Waar voorheen de andere ruimte tegelijkertijd werd verwarmd of gekoeld, is dat met ons nieuwe systeem niet meer nodig. Daarnaast zorgt het klimaatsysteem ervoor dat er verse lucht van buiten aangevoerd wordt en de binnenlucht wordt afgevoerd. Zo behouden we altijd een optimaal CO2-niveau in onze ruimtes.

Smakelijke eventcatering

“Ons standaard culinaire aanbod bestaat voor 80 procent uit vegetarische of vegan gerechten. Daarmee draaien wij de vraag naar duurzame catering om. Je hoeft bij ons namelijk niet te vragen om een duurzamere invulling, deze serveren we al. Daarnaast presenteren wij altijd een seizoensgebonden culinair aanbod. Dat is niet alleen lekker, maar ook minder belastend voor het milieu. Wil je als opdrachtgever toch graag vlees of vis terugzien? Dat kan uiteraard. Wij serveren dan de meest duurzame en uiteraard smakelijke opties tegen een meerprijs.”