Fairtrade Original officieel B Corp gecertificeerd

Fairtrade Original heeft officieel het felbegeerde B Corp certificaat ontvangen. Benefit Corporations, oftewel B Corps, staan samen voor één gezamenlijk doel: het herdefiniëren van de economie met als doel deze inclusiever en duurzamer te maken. Het netwerk heeft wereldwijd ruim 2.500 aangesloten bedrijven, waaronder Tony’s Chocolonely, Patagonia en Dopper. Gezamenlijk zetten B Corps zich in voor maatschappelijke thema’s als sociale impact, ethische verantwoordelijkheid en transparantie. Steven van Wijk, Managing Director bij Fairtrade Original: “We zijn trots op deze B Corp certificering. Als eerste Fairtrade organisatie ter wereld zet Fairtrade Original zich al decennia in voor eerlijke handel en gelijke kansen voor iedereen. Dat we nu officieel B Corp gecertificeerd zijn, voelt dan ook als een mooi compliment en erkenning voor ons werk.”

B Corp, wat betekent dat precies?

B Corp is een keurmerk dat sinds 2006 uitgegeven wordt door de Amerikaanse non-profit organisatie B Lab. Uniek aan deze certificering is dat niet alleen het product onder de loep wordt genomen, maar dat de gehele bedrijfsvoering beoordeeld wordt. Een gecertificeerde B Corp voldoet daarmee aan hoge normen qua sociale en milieugerelateerde prestaties.

Het bemachtigen van het B Corp certificaat is een uitgebreid traject, waarbij op vijf kernpunten beoordeeld wordt: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klanten en (lokale) gemeenschap. Steven van Wijk: “Het intensieve assessment geeft ons een helder beeld in de positieve bijdrage die wij als organisatie al leveren en het biedt inzicht waar we nog kunnen verbeteren. Hierdoor stimuleert het ons om de volgende stap te zetten.”

Eerlijk eten en drinken bereikbaar maken voor iedereen

Sinds de oprichting in 1959 werkt Fairtrade Original nauw samen met lokale boeren en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit doet het foodmerk met een missie: eerlijk eten en drinken bereikbaar maken voor iedereen door het ontwikkelen van lokale handelsketens. De winst wordt geïnvesteerd in projecten waarbij de positie van de handelspartners verder wordt versterkt.

De inhoud van de projecten waar Fairtrade Original met de lokale partners aan werkt, hangt altijd samen met de behoefte. Zo wordt op dit moment in Colombia hard gewerkt aan het berekenen van de echte prijs van koffie, waarin een leefbaar inkomen voor koffieboeren en toekomstbestendige koffieproductie worden meegenomen. In Thailand is een project gestart voor de bouw van nieuwe kassen om de gewassen te beschermen tegen insecten en stevige buien tijdens het regenseizoen. Dankzij deze kassen hebben de Thaise boeren gegarandeerd een tweede oogst. Steven van Wijk: “Het is heel mooi om onderdeel te zijn van deze internationale beweging waarbij we laten zien dat werken vanuit profit en purpose hand in hand kan gaan. We hopen dat het B Corp netwerk blijft groeien, zodat we samen onze impact kunnen vergroten.”