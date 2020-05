Fairtrade Original brengt de originele Mexicaanse keuken naar de Nederlandse keukentafel

Met zes nieuwe kruidenpasta’s voor originele Mexicaanse gerechten, introduceert Fairtrade Original een nieuwe lijn in het wereldkeukenassortiment. Met deze plantaardige kruidenpasta’s, zonder kunstmatige toevoegingen, bereid je gemakkelijk traditionele Mexicaanse gerechten, zoals taco’s tinga, een stoofpotje barbacoa of enchilada’s salsa verde. De ingrediënten van de kruidenpasta’s worden verbouwd door kleinschalige boeren in Huasca de Ocampo en verpakt in Monterrey, Mexico. De producten zijn vanaf deze week in bijna 600 winkels van Jumbo Supermarkten te koop.

De smaak van Mexico

De Mexicaanse keuken bestaat uit een variatie van smaken: van zacht, rokerig en pittig naar fris, zuur en kruidig. De keuken heeft veel meer te bieden dan guacamole, wraps en nacho’s. Inmiddels zien we in Nederland steeds vaker taquerías openen met originele Mexicaanse gerechten op het menu. Zo opende Daniel Muñoz de deuren van KUA Mexican Kitchen in Den Haag: “Mexicaans eten is heerlijk en zeer complex. Een land zo groot als Mexico heeft een enorme culinaire diversiteit. De komst van de Spanjaarden versterkte dit en hierdoor ontstond een unieke mix van smaken. Sinds ons restaurant geopend is, serveren wij authentiek Mexicaanse gerechten en de reactie van Nederlanders was geweldig”, vertelt hij.

Om de originele Mexicaanse smaken te vangen, werkte Fairtrade Original samen met Daniel bij de ontwikkeling van de kruidenpasta’s: “Als consultant en trotse Mexicaan ben ik vereerd om mee te kunnen werken aan dit project, om mijn kennis over de authentieke smaken van onze keuken toe voegen en zo te zorgen dat je met deze producten de echte smaak van Mexico proeft.”

Daarnaast komt op dit moment de traditionele Mexicaanse keuken uitgebreid aan bod in het tv-programma Miljuschka in Mexico. De show is gemaakt in samenwerking met Fairtrade Original en wekelijks te zien op 24Kitchen. Voor Fairtrade Original hét moment om de traditionele Mexicaanse keuken naar de Nederlandse keukentafel te brengen. Met de nieuwe kruidenpasta’s, waarin de beste Mexicaanse tomatillo’s, chipotles en pasillapers zijn verwerkt, zet je in een handomdraai een originele picadillo, sopa de tortilla of enchilada’s salsa roja op tafel.

Samen bouwen aan een nieuwe handelsketen

In 2018 startte Development Manager Lotje Kaak haar zoektocht naar mogelijke samenwerkingspartners in Mexico. In april 2019 beklonk Fairtrade Original de samenwerking met twaalf kleinschalige boeren uit Huasca de Ocampo. Sindsdien wordt er gebouwd aan een nieuwe eerlijke handelsketen. De twaalf boeren vinden het belangrijk om goede producten te leveren, in harmonie met de natuur. Zo werken ze al met zelfgemaakte compost en planten ze gewassen voor versterking van de biodiversiteit. Het doel van de boerengroep is om de afzetmarkt van hun producten te vergroten en zo te werken aan een duurzame toekomst. Daarnaast willen ze een groeiend boerennetwerk vormen dat andere boeren inspireert om af te stappen van conventioneel boeren en over te gaan op biologische landbouw.

Positieve verandering

Vanaf het moment dat Fairtrade Original de samenwerking is aangegaan met de boeren uit Huasca de Ocampo gaat dit, ondanks dat de boeren nog niet Fairtrade gecertificeerd zijn, volgens de de Fairtrade voorwaarden. “Momenteel wordt hard gewerkt aan de Fairtrade certificering”, vertelt Lotje. “Vanuit Fairtrade Original ondersteunen we de boeren bij deze processen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze de juiste trainingen krijgen en zo worden klaargestoomd om op grotere, meer winstgevende schaal te kunnen produceren, volgens strakke tijdschema’s en volgens juiste en efficiënte landbouwtechnieken.” Om de boerengroep verder op weg te helpen heeft Fairtrade Original een donatie gedaan en een lening afgegeven. Hiermee is een oud pakhuis gehuurd en opgeknapt. Naast een magazijn voor producten, fungeert het pakhuis als lokale winkel en is daarmee een extra afzetkanaal voor de boeren.

De samenwerking is in eerste instantie met een kleine groep gestart met de ambitie om te groeien. De gegarandeerde afzet die Fairtrade Original de boeren op lange termijn biedt, geeft de boeren meer zekerheid en een hoger inkomen, waardoor zij kunnen investeren in de toekomst. Door deze samenwerking met Fairtrade Original is de boerengroep nu volop in ontwikkeling en kan iedereen hier genieten van gerechten met echte Mexicaanse guajillopepers, anchopepers en jalapeño’s.