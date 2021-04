Fairphone, MUD Jeans en Naïf in de Finale Coolest Dutch Brands 2020

Op 14 april 2021 streden zes halve finalisten van Coolest Dutch Brands 2020 om één van de drie finaleplaatsen. Dille & Kamille, Fairphone, Fairf, Joolz, MUD Jeans en Naïf lieten zich tijdens de livestream jurering bij host Ocean Outdoor van hun beste kant zien. Uiteindelijk veroverden Fairphone, MUD Jeans en Naïf een plaats in de finale op 13 oktober 2021.

In de hoop op een ‘echte live’ finale, zal die dit jaar nog één keer in het najaar plaatsvinden. Op 13 oktober pitchen Fairphone, MUD Jeans en Naïf hun case live voor zowel de vakjury, als voor de dan ook aanwezige publieksjury. Zij zullen in hun pitch dieper ingaan op een aantal vooraf gestelde vragen die door de vakjury naar aanleiding van de presentaties in de halve finale heeft gesteld. In de finale weegt de stem van de vakjury even zwaar als die van de publieksjury. Mochten de stemmen staken, dan weegt de stem van de vakjury het zwaarst. De winnaar van de Coolest Dutch Brand Award 2020 wordt tijdens de avond zelf bekend gemaakt.

Wereldverbeteraars

Nog even een recap: FONK heeft in 2020 maandelijks een merk gekozen tot Coolest Dutch Brand van de Maand. Het ging hierbij om actuele sustainable brands die met lef en uitgekiende marketing aan een opmars zijn begonnen, waardoor ze een breed publiek aanspreken en daadwerkelijk verandering weten te bewerkstelligen. Het design van de award (die is ontworpen door Robert Bronwasser) is dit jaar in handen van Chunk Creative Agency, dat de opdracht kreeg rond het thema ‘wereldverbeteraars’ een concept te creëren. De fabricage van de award zal ook dit jaar in handen zijn van Nederlands’ oudste porselein-fabriek Royal Goedewaagen.

Vijf criteria

De genomineerde merken hebben zich in de eerste schriftelijke ronde aan de hand van vijf criteria aan de jury voorgesteld. Op basis van de schriftelijke presentaties zijn er door de jury zes nominaties gekozen die hun case in de halve finale op 14 april live hebben gepitcht voor een plaats in de finale van 13 oktober aanstaande. De vijf criteria op bais waarvan de zes finalisten zijn beoordeeld:

1. Hoe veerkrachtig is het merk?

2. Hoe vernieuwend is de marketingstrategie?

3. Hoe innovatief is het merk?

4. Hoe slim/intelligent worden (nieuwe) marketing communicatiemiddelen ingezet?

5. Wat zijn de feitelijke resulaten van de inspanningen?

a. Is er sprake van een waarneembare verschuiving in merkvoorkeur ten opzichte van het voorgaande jaar?

b. Is het merk het afgelopen jaar in marktaandeel en omzet gegroeid (cijfers niet perse noodzakelijk, wel percentages) ten opzichte van het voorgaande jaar?