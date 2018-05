Fairfood brengt blockchainkoffie naar Nederland en spoort koffie-industrie aan tot armoedevrije koffie

In Nederland drinken we 30 miljoen kopjes koffie per jaar. En als het aan de koffiedrinker ligt, zijn dat armoedevrije bakjes; bijna de helft (44%) van de Nederlandse consumenten is bereid om meer te betalen voor koffie waarvoor boeren een eerlijke prijs hebben gehad. Aan de koffiemerken de taak om die eerlijke prijs te garanderen, aldus 8 op de 10 Nederlanders. Doen ze dat niet, dan bestaat de kans dat koffiedrinkers overstappen: 41% is bereid om over te stappen naar een eerlijker merk. Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van ngo Fairfood. Met hulp van koffiedrinkend Nederland lanceert Fairfood op donderdag 17 mei het WAKEcUPCALL-initiatief om de koffie-industrie aan te sporen koffieboeren een eerlijke prijs te betalen.

Twintig miljoen kleinschalige koffieboeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbouwen 70% van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Het merendeel van hen leeft onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag. Dit leidt onder meer tot grote schulden en werkt grotere problemen als kinderarbeid, houtkap en overmatig gebruik van pesticiden in de hand. Sander de Jong, managing director van Fairfood: “We drinken in Nederland jaarlijks maar liefst 1% van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Als alle Nederlanders armoedevrije koffie van hun koffiemerken eisen, kan dat het begin zijn van een golfbeweging.”

Eerlijke prijs

“Nederlanders zien een eerlijke prijs vooral als verantwoordelijkheid van de koffiemerken, maar waar nodig willen we ook zelf bijdragen door meer te betalen voor koffie,” vertelt De Jong. Voor 38% van de consumenten die hiervoor openstaan, is 16 tot 50 cent bovenop een pak koffie van 5 euro acceptabel. Ruim een derde (35%) wil zelfs 51 eurocent tot 1 euro meer voor het zwarte goud neerleggen. Slechts 18 procent van de Nederlanders zegt niet meer te willen betalen voor eerlijke koffie.

Nederlandse koffiecultuur

Nederland is een koffieland. Vooral in de grote steden zijn er veel koffiedrinkers. Slechts 1 op de 10 Amsterdammers, Rotterdammers en inwoners van Den Haag zegt nooit koffie te drinken. Zwarte koffie is in Nederland favoriet – 28 procent van de Nederlanders doet niks in zijn of haar koffie. De cappuccino staat op plek twee en is bij 21 procent favoriet. Koffie met een scheutje melk lijkt bijna alleen nog buiten de drie grote steden te worden gedronken – de latte macchiato en koffie verkeerd winnen het in die steden van het klassieke wolkje melk.

Ondersteuning vanuit de markt

Fairfood ziet zich in haar campagne gesteund door een coalitie van koplopers, die het WAKEcUPCALL-initiatief actief onderschrijven. Onder deze koplopers zijn onder meer kleinere specialty coffee’s die veelal zelf hun koffie inkopen en daarbij nauwe banden onderhouden met hun koffieboeren. Samen met deze specialty coffee’s en daarnaast verschillende koffiebars en barista’s roept Fairfood Nederlanders op om zich aan te sluiten en de koffie-industrie wakker te schudden op de website www.wakecupcall.nl.

Blockchain

Samen met ID Coffees brengt Fairfood blockchainkoffie van Colombia naar Nederland. De partijen maken de reis van koffie volledig inzichtelijk door elke stap te loggen met de blockchaintechnologie. Op die manier is voor de consument onder meer zichtbaar hoeveel de boeren achter die koffie verdiend hebben. Vorig jaar deed Fairfood hetzelfde met kokosnoten uit Indonesië, waarmee ze de eerste partij in Nederland waren die blockchained eten verkochten.