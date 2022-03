Zelfs tijdens een wereldwijde pandemie kunnen kledingmerken zakendoen op een eerlijke manier, met respect voor de mensen die hun kleding maken. Dat blijkt uit een analyse die Fair Wear Foundation vandaag (3 maart) presenteert. Daaruit blijkt ook dat meer aandacht nodig is voor lonen van kledingarbeiders. Fair Wear analyseerde 72 Brand Performance Checks die in 2021 werden afgenomen. Tijdens de jaarlijkse Performance Check beoordeelt Fair Wear hoe merken hebben gewerkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en rapporteert publiekelijk over de voortgang. De editie van 2021 bleek enorm complex door de vele uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht. Fair Wear’s Niki Janssen: ‘Fabrieken en kledingwinkels moesten op slot, kledingarbeiders kwamen op straat terecht en werden aan hun lot overgelaten. De kledingindustrie werd ongelooflijk hard getroffen.’

Good practices

Het goede nieuws is dat de meeste leden lieten zien dat positieve verandering mogelijk is. Ook in tijden van crises. In totaal werden er vijf Leader-merken toegevoegd aan de lijst met Leaders. Drie gingen er een stap terug naar de categorie Goed, waardoor het totaal aantal Leaders op 28 uitkomt. Veel Fair Wear-merken wisten de schade van de pandemie te beperken door flexibel en ondersteunend te zijn richting de fabrieken waarmee ze samenwerken.

Niet annuleren

Niki Janssen: ‘Vanaf het begin hebben we er bij merken op aangedrongen om bestellingen die klaar waren voor verzending of die al in productie waren, niet te annuleren. De meeste leden hebben hieraan ook gehoor gegeven. En dat is voor ons niet meer dan logisch. Wij denken dat het met name interessant is om te kijken hoe merken echt met fabrieken in gesprek gingen en vroegen wat zij nodig hadden om te kunnen overleven. Zoals Suit Supply dat deed bij fabrieken die worstelden met geannuleerde orders van andere merken. Suit Supply sprak met deze fabrieken af dat ze niet onder een bepaald minimumaantal bestellingen zouden komen. Zodat deze fabrieken het zouden redden.’

Andere good practices zijn onder meer:

• materialen vooruitbetalen

• prijzen verhogen om COVID-19-gerelateerde kosten te dekken

• volledige vooruitbetaling van bestellingen

•creatie van extra collectie zoals mondkapjes of extra bestellingen om leveranciers te helpen met geannuleerde bestellingen van andere merken

• MVO-personeel 100% aan het werk houden terwijl ander personeel met verlof ging

Meer actie nodig op het gebied van lonen

Uit de analyse blijkt ook dat de lonen van kledingarbeiders een groot struikelblok blijven voor merken. Bij de Checks van 2021 moesten leden kunnen aantonen dat kledingarbeiders tijdens lockdowns minstens het minimumloon kregen uitbetaald. ‘Anders kregen ze daar minpunten voor in de Checks’, legt Janssen uit. Dat bleek inderdaad bij een aantal merken het geval. ‘Het is goed dat we dit via kritisch bevragen boven water hebben gekregen. Maar het betekent vooral dat er meer actie nodig is.’

Analyses & goede voorbeelden

De uitkomsten van de analyse van de Performance Checks 2021 vind je terug op de website van Fair Wear. Lees hier ook de good practices.