HDO Groep breidt haar woonfabriek uit in Beverwijk. Hiermee verdrievoudigt de organisatie haar productiecapaciteit en komt daarmee uit op een productie van 1000 volledig afgewerkte woningen per jaar. Deze uitbreiding markeert een belangrijke stap in de verdere groei van HDO Groep, waarmee ze zijn uitgegroeid tot groenste woonfabriek van Nederland. Op vrijdag 11 april is de opening van de fors uitgebreide woonfabriek.

De opening wordt verricht door Ali Bal, Wethouder Ruimtelijke Ordening & Wonen. Daarna is er ruimte voor een rondleiding. De productiefaciliteit demonstreert diverse op hout-gebaseerde productiemethoden en laat zien hoe geavanceerde technologieën de geïndustrialiseerde woningbouw vormgeeft. HDO Groep optimaliseert het productieproces en minimaliseert afval, waardoor de verspilling van materialen beperkt wordt tot 5%, tegenover 20-30% bij traditionele bouw.

Groenste woonfabriek van Nederland

HDO Groep is een pionier op het gebied van duurzame woningbouw en durft dan ook te zeggen dat zij de groenste woonfabriek van Nederland zijn. “Wij werken zoveel als mogelijk met biobased materialen waardoor wij ons onderscheiden in de bouwbranche. Daarbij werken we zonder beton en gebruiken bijna geen staal. Dit stelt ons in staat om ons productieproces te verduurzamen en tegelijkertijd te voldoen aan de hoogste bouwstandaarden. De woningen die wij produceren zijn ontworpen met de focus op circulariteit, wat onze fabriek de meest milieuvriendelijke op schaal producerende woonfabriek maakt,” vertelt HDO mededirecteur Jeroen Rutte.

Maatschappelijke impact

Naast de focus op duurzaamheid speelt HDO Groep in op de werkgelegenheid, het arbeidstekort en het woningtekort. Dit betekent een positieve impact voor de regio Beverwijk, legt Ali Bal, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen uit. “De uitbreiding van de fabriek zorgt voor werkgelegenheid in onder andere Beverwijk, wat een belangrijke bijdrage levert aan de economische vitaliteit van onze regio. De uitbreiding van HDO Groep heeft een positieve invloed op de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van het woningtekort door op een efficiënte en duurzame manier woningen te bouwen. Als gemeente stimuleren wij bedrijven als HDO Groep om in deze omgeving te ondernemen.”