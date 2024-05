Met trots kondigt Fabienne Chapot haar succesvolle certificering als B Corp aan, een belangrijke stap in de richting van meer verantwoord ondernemen. Met deze erkenning sluit Fabienne Chapot zich aan bij een groeiend aantal van meer dan 8.400 bedrijven wereldwijd die bedrijfsvoering opnieuw uitvinden door zowel een maatschappelijk doel als winst na te streven.

B Corp-certificering en impactstrategie

Het merk Fabienne Chapot is gecertificeerd door B Lab, de non-profit organisatie achter de B Corp-beweging, die eist dat deelnemers ten minste 80 van de 200 maximale punten behalen in het strenge beoordelingsproces. Fabienne Chapot is trots op het behalen van 86 punten, met hoge scores op het gebied van werknemers en ruimte voor verbetering in de ecologische voetafdruk om CO2, water, giftige stoffen en afval te verminderen. Om de certificering te voltooien, heeft het bedrijf zijn streven naar een doel dat verder gaat dan winst wettelijk verankerd in de bedrijfsstatuten.

De impactstrategie van Fabienne Chapot schetst duidelijke pijlers en haalbare doelen. Om de circulariteitsambities kracht bij te zetten, lanceerde het merk in 2023 RELOVE, een online platform voor het verkopen en kopen van tweedehands Fabienne Chapot items. Het merk heeft ook een grotere transparantie van de supply chain bereikt, in samenwerking met tex.tracer, en deelt nu een duidelijk productietraject op de hangtag van elk kledingstuk. Het merk verhoogt ook het percentage verantwoorde materialen dat in de collecties wordt gebruikt: vanaf 2024 worden bijna de helft van alle Fabienne Chapot stijlen gemaakt van ten minste 50% materialen die biologisch zijn gecertificeerd, een lagere milieu-impact hebben of gerecycled zijn.

“In ons streven een toekomstbestendige mode-industrie op te bouwen, voelen we ons verplicht om meer verantwoorde keuzes te maken voor zowel onze werknemers als de wereld om ons heen”, zegt Fabienne Chapot, oprichter en Brand Director. “Hoewel we nog veel stappen moeten zetten – die we overigens transparant met onze gemeenschap zullen delen – vieren we vandaag onze B Corp prestatie. Ik wil graag al onze teams die ontzettend hard hebben gewerkt om deze mijlpaal te halen, van harte bedanken.”

Continu streven naar verbetering en toekomstplannen

Om de onderdelen die voor verdere verbetering vatbaar zijn beter in kaart te brengen, werkt het merk momenteel aan een partnership om gegevens over de ecologische voetafdruk in kaart te brengen en bij te houden. Intern biedt Fabienne Chapot werknemers voortduurende ondersteuning door middel van evoluerende initiatieven, waaronder een borstvoedingsbeleid, een klokkenluidersregeling, een DEI-beleid, twee jaarlijkse betaalde vrije dagen om vrijwilligerswerk te doen en onbeperkte toegang tot counseling en geestelijke gezondheidszorg via OpenUp.

Fabienne Chapot erkent dat de B Corp-certificering slechts het begin is van een lange termijn traject. Het merk zal blijven samenwerken met supply chain partners om eerlijke lonen te ondersteunen en CO2, water, afval en giftige stoffen in het productieproces te verminderen. Dit omvat bijvoorbeeld het verhogen van het gebruik van meer verantwoorde materialen tot 100% en het investeren in textiel-naar-textiel gerecyclede materialen. Het merk zal ook circulariteit promoten via het RELOVE-platform, mogelijkheden onderzoeken voor een reparatieprogramma en actief de empowerment van vrouwen stimuleren door lokale stichtingen te steunen die zich richten op gendergelijkheid.

B Corp-certificering focus

De B Corp-certificering heeft betrekking op alle activiteiten van een bedrijf en omvat vijf belangrijke impactgebieden: Bestuur, Werknemers, Gemeenschap, Milieu en Consumenten. De B Corp gemeenschap in de Benelux, die een breed scala aan industrieën en groottes vertegenwoordigt, bestaat uit meer dan 375 bedrijven en omvat bekende merken als Bugaboo, Seepje, Cowboy, Ace & Tate, Auping, TooGoodtoGo, Tony Chocolonely en The Good Roll. Een bedrijf moet zich elke drie jaar opnieuw certificeren om zijn B Corp-certificering te behouden.

“Fabienne Chapot verwelkomen in de B Corp gemeenschap is ontzettend fijn”, zegt Tessa van Soest, Executive Director van B Lab Benelux. “Hun toewijding om te ondernemen op een andere manier zal een inspiratie zijn voor anderen en echt helpen om het idee te verspreiden dat we succes in het bedrijfsleven kunnen herdefiniëren zodat het net zoveel over mensen en planeet gaat als over winst.”