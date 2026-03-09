TwynstraGudde is sinds maart 2026 officieel B Corp gecertificeerd. Daarmee sluiten we ons aan bij een wereldwijd netwerk van bedrijven die zakelijk succes combineren met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ton de Jong, directievoorzitter TwynstraGudde: “Met de B Corp certificering maken we zichtbaar (transparant) hoe we onze impact meten én continu verbeteren. Het is een erkenning van wat wij hebben opgebouwd en een stimulans voor de toekomst.”

Alle B Corps voldoen aan strenge eisen op het gebied van mens en milieu en zijn hier transparant over. De certificering wordt toegekend door B Lab, een onafhankelijke non-profitorganisatie die bedrijven beoordeelt op hun prestaties in vijf domeinen: bestuur, werknemers, klanten, gemeenschap en milieu. TwynstraGudde behaalde in het B Impact Assessment 103,8 punten en behoort daarmee tot de organisaties die aantoonbaar positieve impact centraal zetten.

De B Corp certificering helpt TwynstraGudde richting te geven aan ambities op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is het een stimulans om de komende jaren verder te blijven verbeteren. Alle B Corps moeten om de 3 en 5 jaar hercertificeren om de certificering te behouden.