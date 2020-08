Experiment van waterschap met Bokashi blijkt een succes: circulaire toepassing van grasmaaisel

Een experiment van waterschap Hollandse Delta met Bokashi blijkt een succes. Met deze methode is grasmaaisel van dijken, slootkanten en wegbermen omgezet in een bodemverbeteraar. Het wordt vandaag uitgereden over akkers in Oud-Beijerland en Strijen.

Het klinkt als een Oosterse vechtsport, maar Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch afval’. Fermentatie is het omzetten van biomassa door bacteriën, gisten en schimmels in een bodemverbeteraar. Eind juni is bij twee landbouwers in de Hoeksche Waard in totaal 600 m³ maaisel en blad afgedekt en in twee maanden tijd door het natuurlijke proces omgezet.

Heemraad Wegen en Groen Petra van Nes-de Man: “De Bokashi-methode is een manier om het grasmaaisel van onze dijken, slootkanten en wegbermen circulair en duurzaam te verwerken. Bovendien zorgt de lokaal toepassing op aangrenzende percelen voor minder transport en daardoor minder CO2 wat beter is voor het klimaat. Het mes snijdt dus zo aan twee kanten.”

Organische voedingsstoffen behouden

Bokashi is in de jaren tachtig bedacht door een Japanse professor. Het is vergelijkbaar met compost, maar heeft belangrijke voordelen. Bij compostering gaat een deel van de snel afbreekbare organische stof verloren. Bij Bokashi worden deze voedingsstoffen nauwelijks afgebroken en blijven behouden. Bovendien brengt het meer structuur in de grond dan compost.

Verschillende agrariërs in de Hoeksche Waard zijn al geïnteresseerd in het gefermenteerd maaisel en willen deelnemen.