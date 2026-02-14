Twee derde van de Amsterdammers met een baan werkt binnen de stadsgrenzen. Dat betekent dat het mobiliteitsbeleid van werkgevers grote invloed heeft op hoe de schaarse stedelijke ruimte wordt gebruikt. Hoe dit beleid kan helpen de beperkte ruimte eerlijker te verdelen, wordt nu onderzocht in een nieuw experiment.

Slimmer omgaan met schaarse ruimte

Centraal in dat experiment staat het systeem van ‘verhandelbare mobiliteitscredits’. Dit concept, al in 1997 bedacht, krijgt nu een nieuwe kans dankzij moderne technologie en de groeiende urgentie om klimaatdoelen te halen.

In Amsterdam wordt dit idee getest in de Urban Mobility Incentive Exchange (UMIX)-pilot. In dit experiment werken de Technische Universiteit Delft, Technolution, Fynch Mobility en AMS Institute samen met organisaties in de regio.

Een persoonlijk mobiliteitsbudget

Deelnemers krijgen een virtueel mobiliteitsbudget dat past bij hun reispatroon. Binnen dat budget kiezen zij zelf hoe en wanneer ze reizen. Wie minder drukke momenten of vervoersmiddelen gebruikt, houdt credits over. Wie meer nodig heeft, kan extra credits inzetten.

Zo ontstaat een systeem dat schaarse mobiliteitsruimte slimmer verdeelt, gebaseerd op echt reisgedrag in plaats van algemene regels. Het doel is minder drukte, minder uitstoot en meer ruimte voor gezonde en duurzame keuzes. Zonder dat mensen hun bewegingsvrijheid verliezen.

Website nu live

De UMIX-pilot heeft nu ook een eigen website gelanceerd: www.metaccaze-umix.info. Hier vinden deelnemers en geïnteresseerde organisaties meer informatie over de aanpak en de voortgang.

Organisaties in de regio Amsterdam die willen meedenken of meedoen, worden van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen en het initiatief te volgen.